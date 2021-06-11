Тетяна Литвинова розповідає як приготувати соуси для пасти. Ніжний томатний соус з томатами чері, білий соус з цибулею та вином та ароматний соус зі свіжого базиліку.

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Обирайте пасту тільки твердих сортів пшениці. Не треба її промивати водою.

Як приготувати томатний соус

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 200 грамів паста Пенне;

– 120 грамів сиру Фета;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– 15- 20 шт. томатів чері;

– 3 гілочки базиліку;

– гілочки чебрецю.

Помийте томати, розріжте навпіл, викладіть у форму для запікання. Сир наріжте кубиками, додайте у томати. Далі – додайте чебрець, збризніть усі інгредієнти оливковою олією. Відправте у духовку запікатись протягом десяти хвилин. Поставте на вогонь каструлю з водою, доведіть до кипіння. Викладіть пасту, додайте оливкову олію, перемішайте, варіть протягом 8 – 9 хвилин до готовності. Зцідіть воду. Дістаньте з духовки соус, викладіть пасту, перемішайте. Викладіть на тарілку.

Як приготувати білий соус

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 200 грамів пасти Фузіллі;

– 100 грамів цибулі (шалот);

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– 50 мілілітрів білого вина;

– 2 зубчики часнику;

– 2 гілочки чебрецю;

– 3- грамів сиру Пармезан;

– сіль

Цибулю, часник почистіть, подрібніть ножем. В окропі відваріть пасту, зцідіть воду. На розігріту пательню з оливковою олією викладіть цибулю, обсмажте кілька хвилин. Далі – додайте чебрець, вино. Додайте вершкове масло, натріть сир, перемішайте. Готову пасту викладіть на пательню у соус, перемішайте.

Як приготувати соус Песто

Час: 12 хвилин

12 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 200 грамів базиліку (тільки листя);

– 1 зубчик часнику;

– 45 мілілітрів оливкова олія;

– 40 грамів кедрових горіхів;

– 50 грамів сиру Пармезан;

– сіль.

Базилік ретельно помийте, викладіть у сушку. Часник почистіть. Сир натріть на тертці. Викладіть у блендер базилік, часник, додайте оливкову олію, тертий сир, сіль, подрібніть протягом 5 хвилин до однорідної консистенції.

Інгредієнти:

– 200 грамів спагеті;

– 1 столова ложка соусу Песто.

В окропі відваріть спагеті. Зцідіть воду, додайте соус, перемішайте. Викладіть на тарілку. Смачного!

Три найсмачніші соуси для пасти – томатний, білий, соус Песто: рецепти від Тані Литвинової у відео: