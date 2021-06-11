Три самых вкусных соуса для пасты – томатный, белый, Песто: рецепты от Тани Литвиновой

Хотите изысканный ужин по-итальянски? Удивите своих родных – приготовьте пасту с изысканными соусами. Татьяна Литвинова поделилась тремя рецептами, которые идеально дополнят блюдо.

Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить соусы для пасты. Нежный томатный соус с томатами черри, белый соус с луком и вином и ароматный соус из свежего базилика.

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Как правильно приготовить пасту

выбирайте пасту только твердых сортов пшеницы;

в кипяток добавьте оливковое масло;

пасту не нужно промывать водой.

Как приготовить томатный соус

Время: 20 минут

20 минут Порции: 6 – 8

Помойте помидоры, разрежьте пополам, выложите в форму для запекания. Сыр нарежьте кубиками, добавьте в томаты. Далее – добавьте тимьян, сбрызните все ингредиенты оливковым маслом. Отправьте в духовку запекаться в течение десяти минут. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите до кипения. Выложите пасту, добавьте оливковое масло, перемешайте, варите в течение 8 – 9 минут до готовности. Сцедите воду. Достаньте из духовки соус, выложите пасту, перемешайте. Выложите на тарелку.

Как приготовить белый соус

Время: 20 минут

20 минут Порции: 6 – 8

Лук, чеснок очистите, измельчите ножом. В кипятке отварите пасту, сцедите воду. На разогретую сковороду с оливковым маслом выложите лук, обжарьте несколько минут. Далее – добавьте тимьян, вино. Добавьте сливочное масло, натрите сыр, перемешайте. Готовую пасту выложите на сковороду в соус, перемешайте.

Как приготовить соус Песто

Время: 12 минут

Базилик тщательно помойте, выложите в сушку. Чеснок очистите. Сыр натрите на терке. Выложите в блендер базилик, чеснок, добавьте оливковое масло, тертый сыр, соль, измельчите в течение 5 минут до однородной консистенции.

Время: 20 минут

20 минут Порции: 6 – 8

В кипятке отварите спагетти. Сцедите воду, добавьте соус, перемешайте. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

– 200 граммов паста Пенне;– 120 граммов сыра Фета;– 50 миллилитров оливкового масла;– 15 – 20 шт. томатов черри;– 3 веточки базилика;– веточки тимьяна.– 200 граммов пасты Фузилли;– 100 граммов лука (шалот);– 30 миллилитров оливкового масла;– 30 граммов сливочного масла 82%;– 50 миллилитров белого вина;– 2 зубчика чеснока;– 2 веточки тимьяна;– 3 граммов сыра Пармезан;– соль– 200 граммов базилику (только листья);– 1 зубчик чеснока;– 45 миллилитров оливковое масло;– 40 граммов кедровых орехов;– 50 граммов сыра Пармезан;– соль.– 200 граммов спагетти;– 1 столовая ложка соуса Песто.

Три самых вкусных соуса для пасты – томатный, белый, соус Песто: рецепты от Тани Литвиновой в видео: