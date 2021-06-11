Три самых вкусных соуса для пасты – томатный, белый, Песто: рецепты от Тани Литвиновой

11 июня 2021 , 19:51
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Источник:

Youtube Тани Литвиновой

Хотите изысканный ужин по-итальянски? Удивите своих родных – приготовьте пасту с изысканными соусами. Татьяна Литвинова поделилась тремя рецептами, которые идеально дополнят блюдо.

Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить соусы для пасты. Нежный томатный соус с томатами черри, белый соус с луком и вином и ароматный соус из свежего базилика.

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Как правильно приготовить пасту

  • выбирайте пасту только твердых сортов пшеницы;
  • в кипяток добавьте оливковое масло;
  • пасту не нужно промывать водой.

Как приготовить томатный соус

  • Время: 20 минут
  • Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 200 граммов паста Пенне;
– 120 граммов сыра Фета;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 15 – 20 шт. томатов черри;
– 3 веточки базилика;
– веточки тимьяна.
  1. Помойте помидоры, разрежьте пополам, выложите в форму для запекания.
  2. Сыр нарежьте кубиками, добавьте в томаты.
  3. Далее – добавьте тимьян, сбрызните все ингредиенты оливковым маслом. Отправьте в духовку запекаться в течение десяти минут.
  4. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите до кипения. Выложите пасту, добавьте оливковое масло, перемешайте, варите в течение 8 – 9 минут до готовности. Сцедите воду.
  5. Достаньте из духовки соус, выложите пасту, перемешайте. Выложите на тарелку.

Как приготовить белый соус

  • Время: 20 минут
  • Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 200 граммов пасты Фузилли;
– 100 граммов лука (шалот);
– 30 миллилитров оливкового масла;
– 30 граммов сливочного масла 82%;
– 50 миллилитров белого вина;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 веточки тимьяна;
– 3 граммов сыра Пармезан;
– соль
  1. Лук, чеснок очистите, измельчите ножом.
  2. В кипятке отварите пасту, сцедите воду.
  3. На разогретую сковороду с оливковым маслом выложите лук, обжарьте несколько минут.
  4. Далее – добавьте тимьян, вино. Добавьте сливочное масло, натрите сыр, перемешайте.
  5. Готовую пасту выложите на сковороду в соус, перемешайте.

Как приготовить соус Песто

  • Время: 12 минут
Ингредиенты:
– 200 граммов базилику (только листья);
– 1 зубчик чеснока;
– 45 миллилитров оливковое масло;
– 40 граммов кедровых орехов;
– 50 граммов сыра Пармезан;
– соль.
  1. Базилик тщательно помойте, выложите в сушку.
  2. Чеснок очистите.
  3. Сыр натрите на терке.
  4. Выложите в блендер базилик, чеснок, добавьте оливковое масло, тертый сыр, соль, измельчите в течение 5 минут до однородной консистенции.
  • Время: 20 минут
  • Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 200 граммов спагетти;
– 1 столовая ложка соуса Песто.
  1. В кипятке отварите спагетти.
  2. Сцедите воду, добавьте соус, перемешайте. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Три самых вкусных соуса для пасты – томатный, белый, соус Песто: рецепты от Тани Литвиновой в видео:

 

Автор: Євгенія Тугушева