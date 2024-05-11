Порадуйте самую родную на День матери: рецепты тортов, которые ей точно понравятся

11 мая 2024, 17:30
Читати новину українською

Замечательным подарком на День матери может быть торт, изготовленный собственными руками. Воспользуйтесь этими простыми рецептами, и все точно получится.

Далее вы найдете рецепты тортов тирамису, бананового и медовика, информирует Вкусно 24. Выбирайте, который ей больше понравится.

Будет вкусно Не сырник и не чизкейк: какой вкусный пирог можно приготовить с домашним творогом

Торт тирамису

  • Время: 4 часа
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 300 граммов печенья савоярди;
– 500 граммов маскарпоне;
– 300 миллилитров холодных сливок 33% ;
– 12 граммов желатина;
– 100 миллилитров воды;
– 120 граммов сахарной пудры;
– 200 миллилитров крепкого кофе;
– 50 миллилитров ликера Амарето.
Для декора:
– 200 миллилитров холодных сливок 33%;
– 30 граммов сахарной пудры;
– какао.

Приготовление:

  1. Заварите крепкий кофе, охладите его и добавьте ликер.
  2. Желатин залейте холодной водой.
  3. Форму диаметром 21 сантиметров укройте пергаментом. У печенья подрежьте концы и выложите по стенкам формы. Низ также заполните савоярди, их сразу можно смочить в кофе или слегка полить им сверху.
  4. Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков, а маскарпоне взбейте до однородности.
  5. ️Желатин растопите в микроволновке или на водяной бане, добавьте к маскарпоне и хорошо перемешайте или взбейте до однородности.
  6. Добавьте взбитые сливки и перемешайте массу силиконовой лопаткой.
  7. Половину крема выложите на савоярди, внутрь положите савоярди, пропитанные кофе, и закройте другой половиной крема.
  8. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 4 – 5 часов или на ночь.
  9. Торт украсьте кремом из взбитых с сахарной пудрой сливок и посыпьте какао.


Приготовьте на День матери вкусный торт / Фото Depositphotos

Торт с бананами без выпекания

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 6 – 8
Ингредиенты на форму:
– 185 граммов песочного печенья;
– 75 граммов сливочного масла;
– 2 банана;
– 20 граммов желатина;
– 100 миллилитров воды (для замачивания желатина);
– 600 граммов йогурта;
– 100 миллилитров сливок 20%;
– сахар по вкусу;
– 1 упаковка желе.

Приготовление:

  1. Печенье измельчите до состояния крошки. Растопите сливочное масло, перелейте его к печенью и перемешайте.
  2. На дно формы выложите пергамент, сверху сформируйте корж из печенья. Поставьте в холодильник на 10 минут.
  3. Нарежьте бананы и выложите их на основу из печенья. Верните в холодильник еще на 10 – 20 минут.
  4. Желатин залейте водой, дайте набухнуть 20 минут. Далее растопите его, но не кипятите. Влейте сливки, перемешайте, перелейте к йогурту и снова перемешайте.
  5. Достаньте форму с печеньем и бананами из холодильника, перелейте туда творожную массу. Поставьте в холодильник до застывания.
  6. Приготовьте желе по инструкции на упаковке. Холодное желе вылейте на торт. Поставьте в холодильник до полного застывания.

Медовик

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 8
Ингредиенты:
– 120 граммов сливочного масла;
– 90 граммов меда;
– 120 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– 2 яйца;
– 200 граммов муки.
Ингредиенты для крема:
– 600 граммов сметаны;
– сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Сливочное масло, сахар и мед растопите на огне, постоянно помешивая. Добавьте соду и перемешайте все несколько минут.
  2. Оставьте немного остыть и вмешайте по одному яйца. Добавьте муку и перемешайте.
  3. Выложите в стандартную форму от духовки, разровняйте тонким слоем.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 – 13 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.
  5. Разделите корж на четыре части или сделайте двойную порцию и поделите на две части.
  6. Взбейте сметану и сахар. По желанию можно добавить загуститель для сметаны.
  7. Перемажьте тортик и оставьте настояться.
  8. Сверху присыпьте измельченным песочным печеньем.

Приятного аппетита!

Автор: Ольга Котів