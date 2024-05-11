Порадуйте самую родную на День матери: рецепты тортов, которые ей точно понравятся
11 мая 2024, 17:30Читати новину українською
Замечательным подарком на День матери может быть торт, изготовленный собственными руками. Воспользуйтесь этими простыми рецептами, и все точно получится.
Далее вы найдете рецепты тортов тирамису, бананового и медовика, информирует Вкусно 24. Выбирайте, который ей больше понравится.
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Торт тирамису
- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
– 300 граммов печенья савоярди;
– 500 граммов маскарпоне;
– 300 миллилитров холодных сливок 33% ;
– 12 граммов желатина;
– 100 миллилитров воды;
– 120 граммов сахарной пудры;
– 200 миллилитров крепкого кофе;
– 50 миллилитров ликера Амарето.
Для декора:
– 200 миллилитров холодных сливок 33%;
– 30 граммов сахарной пудры;
– какао.
Приготовление:
- Заварите крепкий кофе, охладите его и добавьте ликер.
- Желатин залейте холодной водой.
- Форму диаметром 21 сантиметров укройте пергаментом. У печенья подрежьте концы и выложите по стенкам формы. Низ также заполните савоярди, их сразу можно смочить в кофе или слегка полить им сверху.
- Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков, а маскарпоне взбейте до однородности.
- ️Желатин растопите в микроволновке или на водяной бане, добавьте к маскарпоне и хорошо перемешайте или взбейте до однородности.
- Добавьте взбитые сливки и перемешайте массу силиконовой лопаткой.
- Половину крема выложите на савоярди, внутрь положите савоярди, пропитанные кофе, и закройте другой половиной крема.
- Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 4 – 5 часов или на ночь.
- Торт украсьте кремом из взбитых с сахарной пудрой сливок и посыпьте какао.
Приготовьте на День матери вкусный торт / Фото Depositphotos
Торт с бананами без выпекания
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 6 – 8
– 185 граммов песочного печенья;
– 75 граммов сливочного масла;
– 2 банана;
– 20 граммов желатина;
– 100 миллилитров воды (для замачивания желатина);
– 600 граммов йогурта;
– 100 миллилитров сливок 20%;
– сахар по вкусу;
– 1 упаковка желе.
Приготовление:
- Печенье измельчите до состояния крошки. Растопите сливочное масло, перелейте его к печенью и перемешайте.
- На дно формы выложите пергамент, сверху сформируйте корж из печенья. Поставьте в холодильник на 10 минут.
- Нарежьте бананы и выложите их на основу из печенья. Верните в холодильник еще на 10 – 20 минут.
- Желатин залейте водой, дайте набухнуть 20 минут. Далее растопите его, но не кипятите. Влейте сливки, перемешайте, перелейте к йогурту и снова перемешайте.
- Достаньте форму с печеньем и бананами из холодильника, перелейте туда творожную массу. Поставьте в холодильник до застывания.
- Приготовьте желе по инструкции на упаковке. Холодное желе вылейте на торт. Поставьте в холодильник до полного застывания.
Медовик
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 8
– 120 граммов сливочного масла;
– 90 граммов меда;
– 120 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– 2 яйца;
– 200 граммов муки.
Ингредиенты для крема:
– 600 граммов сметаны;
– сахарная пудра.
Приготовление:
- Сливочное масло, сахар и мед растопите на огне, постоянно помешивая. Добавьте соду и перемешайте все несколько минут.
- Оставьте немного остыть и вмешайте по одному яйца. Добавьте муку и перемешайте.
- Выложите в стандартную форму от духовки, разровняйте тонким слоем.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 – 13 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.
- Разделите корж на четыре части или сделайте двойную порцию и поделите на две части.
- Взбейте сметану и сахар. По желанию можно добавить загуститель для сметаны.
- Перемажьте тортик и оставьте настояться.
- Сверху присыпьте измельченным песочным печеньем.
Приятного аппетита!