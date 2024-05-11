Потіште найріднішу на День матері: рецепти тортів, які їй точно сподобаються

Далі ви знайдете рецепти тортів тирамісу, бананового та медівника, інформує Смачно 24. Обирайте, який їй більше сподобається.

Буде смачно Не сирник і не чизкейк: який смачний пляцок можна приготувати з домашнім сиром

Торт тирамісу

Час: 4 години

4 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 300 грамів печива савоярді;

– 500 грамів маскарпоне;

– 300 мілілітрів холодних вершків 33% ;

– 12 грамів желатину;

– 100 мілілітрів води;

– 120 грамів цукрової пудри;

– 200 мілілітрів міцної кави;

– 50 мілілітрів лікеру Амарето.

Для декору:

– 200 мілілітрів холодних вершків 33%;

– 30 грамів цукрової пудри;

– какао.

Приготування:

Заваріть міцну каву, охолодіть її та додайте лікер. ️Желатин залийте холодною водою. ️Форму діаметром 21 сантиметрів вкрийте пергаментом. У печива підріжте кінці та викладіть по стінках форми. Низ також заповніть савоярді, їх відразу можна змочити в каві чи легенько полити нею зверху. ️Вершки збийте з цукровою пудрою до стійких піків, а маскарпоне збийте до однорідності. ️Желатин розтопіть в мікрохвильовці чи на водяній бані, додайте до маскарпоне і добре перемішайте чи збийте до однорідності. Додайте збиті вершки та перемішайте масу силіконовою лопаткою. Половину крему викладіть на савоярді, всередину покладіть савоярді, просочені кавою, і закрийте іншою половиною крему. Накрийте плівкою і відправте в холодильник на 4 – 5 годин чи на ніч. Торт прикрасьте кремом зі збитих з цукровою пудрою вершків і посипте какао.



Приготуйте на День матері смачний торт / Фото Depositphotos

Торт з бананами без випікання

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти на форму:

– 185 грамів пісочного печива;

– 75 грамів вершкового масла;

– 2 банани;

– 20 грамів желатину;

– 100 мілілітрів води (для замочування желатину);

– 600 грамів йогурту;

– 100 мілілітрів вершків 20%;

– цукор до смаку;

– 1 упаковка желе.

Приготування:

Печиво подрібніть до стану крихти. Розтопіть вершкове масло, перелийте його до печива та перемішайте. На дно форми викладіть пергамент, зверху сформуйте корж з печива. Поставте у холодильник на 10 хвилин. Наріжте банани та викладіть їх на основу з печива. Поверніть у холодильник ще на 10 – 20 хвилин. Желатин залийте водою, дайте набухнути 20 хвилин. Далі розтопіть його, але не кип'ятіть. Влийте вершки, перемішайте, перелийте до йогурту і знову перемішайте. Дістаньте форму з печивом і бананами з холодильника, перелийте туди сирну масу. Поставте у холодильник до застигання. Приготуйте желе за інструкцією на упаковці. Холодне желе вилийте на торт. Поставте у холодильник до повного застигання.

Медівник

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 8

Інгредієнти:

– 120 грамів вершкового масла;

– 90 грамів меду;

– 120 грамів цукру;

– 1 чайна ложка соди;

– 2 яйця;

– 200 грамів борошна.

Інгредієнти для крему:

– 600 грамів сметани;

– цукрова пудра.

Приготування:

Вершкове масло, цукор та мед розтопіть на вогні, постійно помішуючи. Додайте соду та перемішайте все декілька хвилин. Залиште трішки вистигнути та вмішайте по одному яйця. Додайте борошно та перемішайте. Викладіть у стандартну форму від духовки, розрівняйте тонким шаром. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 10 – 13 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки. Розділіть корж на чотири частини чи зробіть подвійну порцію і поділіть на дві частини Збийте сметану та цукор. За бажанням можна додати загущувач для сметани. Перемастіть тортик і залиште настоятись. Зверху присипте подрібненим пісочним печивом.

Смачного!