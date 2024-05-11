Потіште найріднішу на День матері: рецепти тортів, які їй точно сподобаються

Далі ви знайдете рецепти тортів тирамісу, бананового та медівника, інформує Смачно 24. Обирайте, який їй більше сподобається.
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Торт тирамісу
- Час: 4 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Заваріть міцну каву, охолодіть її та додайте лікер.
- ️Желатин залийте холодною водою.
- ️Форму діаметром 21 сантиметрів вкрийте пергаментом. У печива підріжте кінці та викладіть по стінках форми. Низ також заповніть савоярді, їх відразу можна змочити в каві чи легенько полити нею зверху.
- ️Вершки збийте з цукровою пудрою до стійких піків, а маскарпоне збийте до однорідності.
- ️Желатин розтопіть в мікрохвильовці чи на водяній бані, додайте до маскарпоне і добре перемішайте чи збийте до однорідності.
- Додайте збиті вершки та перемішайте масу силіконовою лопаткою.
- Половину крему викладіть на савоярді, всередину покладіть савоярді, просочені кавою, і закрийте іншою половиною крему.
- Накрийте плівкою і відправте в холодильник на 4 – 5 годин чи на ніч.
- Торт прикрасьте кремом зі збитих з цукровою пудрою вершків і посипте какао.
Приготуйте на День матері смачний торт / Фото Depositphotos
Торт з бананами без випікання
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Печиво подрібніть до стану крихти. Розтопіть вершкове масло, перелийте його до печива та перемішайте.
- На дно форми викладіть пергамент, зверху сформуйте корж з печива. Поставте у холодильник на 10 хвилин.
- Наріжте банани та викладіть їх на основу з печива. Поверніть у холодильник ще на 10 – 20 хвилин.
- Желатин залийте водою, дайте набухнути 20 хвилин. Далі розтопіть його, але не кип'ятіть. Влийте вершки, перемішайте, перелийте до йогурту і знову перемішайте.
- Дістаньте форму з печивом і бананами з холодильника, перелийте туди сирну масу. Поставте у холодильник до застигання.
- Приготуйте желе за інструкцією на упаковці. Холодне желе вилийте на торт. Поставте у холодильник до повного застигання.
Медівник
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 8
Приготування:
- Вершкове масло, цукор та мед розтопіть на вогні, постійно помішуючи. Додайте соду та перемішайте все декілька хвилин.
- Залиште трішки вистигнути та вмішайте по одному яйця. Додайте борошно та перемішайте.
- Викладіть у стандартну форму від духовки, розрівняйте тонким шаром.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 10 – 13 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки.
- Розділіть корж на чотири частини чи зробіть подвійну порцію і поділіть на дві частини
- Збийте сметану та цукор. За бажанням можна додати загущувач для сметани.
- Перемастіть тортик і залиште настоятись.
- Зверху присипте подрібненим пісочним печивом.
Смачного!