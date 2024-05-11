Далі ви знайдете рецепти тортів тирамісу, бананового та медівника, інформує Смачно 24. Обирайте, який їй більше сподобається.

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Торт тирамісу

  • Час: 4 години
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  1. Заваріть міцну каву, охолодіть її та додайте лікер.
  2. ️Желатин залийте холодною водою.
  3. ️Форму діаметром 21 сантиметрів вкрийте пергаментом. У печива підріжте кінці та викладіть по стінках форми. Низ також заповніть савоярді, їх відразу можна змочити в каві чи легенько полити нею зверху.
  4. ️Вершки збийте з цукровою пудрою до стійких піків, а маскарпоне збийте до однорідності.
  5. ️Желатин розтопіть в мікрохвильовці чи на водяній бані, додайте до маскарпоне і добре перемішайте чи збийте до однорідності.
  6. Додайте збиті вершки та перемішайте масу силіконовою лопаткою.
  7. Половину крему викладіть на савоярді, всередину покладіть савоярді, просочені кавою, і закрийте іншою половиною крему.
  8. Накрийте плівкою і відправте в холодильник на 4 – 5 годин чи на ніч.
  9. Торт прикрасьте кремом зі збитих з цукровою пудрою вершків і посипте какао.

Потіште найріднішу на День матері: рецепти тортів, які їй точно сподобаються
Приготуйте на День матері смачний торт / Фото Depositphotos

Торт з бананами без випікання

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  1. Печиво подрібніть до стану крихти. Розтопіть вершкове масло, перелийте його до печива та перемішайте.
  2. На дно форми викладіть пергамент, зверху сформуйте корж з печива. Поставте у холодильник на 10 хвилин.
  3. Наріжте банани та викладіть їх на основу з печива. Поверніть у холодильник ще на 10 – 20 хвилин.
  4. Желатин залийте водою, дайте набухнути 20 хвилин. Далі розтопіть його, але не кип'ятіть. Влийте вершки, перемішайте, перелийте до йогурту і знову перемішайте.
  5. Дістаньте форму з печивом і бананами з холодильника, перелийте туди сирну масу. Поставте у холодильник до застигання.
  6. Приготуйте желе за інструкцією на упаковці. Холодне желе вилийте на торт. Поставте у холодильник до повного застигання.

Медівник

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 8

Приготування:

  1. Вершкове масло, цукор та мед розтопіть на вогні, постійно помішуючи. Додайте соду та перемішайте все декілька хвилин.
  2. Залиште трішки вистигнути та вмішайте по одному яйця. Додайте борошно та перемішайте.
  3. Викладіть у стандартну форму від духовки, розрівняйте тонким шаром.
  4. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 10 – 13 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки.
  5. Розділіть корж на чотири частини чи зробіть подвійну порцію і поділіть на дві частини
  6. Збийте сметану та цукор. За бажанням можна додати загущувач для сметани.
  7. Перемастіть тортик і залиште настоятись.
  8. Зверху присипте подрібненим пісочним печивом.

Смачного!