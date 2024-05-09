Пирог будет не только вкусным, но и красивым. Ведь тесто там выкладывается в шахматном порядке.

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Творожный маковник

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 6

Ингредиенты для творожной массы:

– 1 килограмм творога;

– 5 яиц;

– 200 граммов сахара;

– 200 миллилитров сливок;

– 16 граммов ванильного сахара;

– 40 граммов кукурузного крахмала.

Для маковой массы:

– 400 граммов мака;

– 80 граммов меда;

– 80 граммов сахара;

– 80 граммов сушеной клюквы;

– 40 граммов грецких орехов;

– 2 чайные ложки миндального экстракта;

– 1 чайная ложка корицы;

– 1 столовая ложка масла;

– 70 граммов цукатов;

– 2 яйца.

Для помадки:

– 1 стакан сахарной пудры;

– 3 столовые ложки лимонного сока.

Приготовление:

Творог, сливки, яйца, сахар, ванильный сахар взбейте блендером или миксером до однородности. Добавьте крахмал и взбейте еще раз. Залейте мак кипятком и накройте миску крышкой. Когда остынет, слейте воду и дважды перемелите в блендере или на мясорубке. Нарежьте орехи, добавьте их к маку и хорошо перемешайте. Растопите масло и также влейте его в миску с маком. Остальные ингредиенты, кроме яиц, тоже добавьте к маковой массе и хорошо перемешайте. Взбейте яйца миксером или венчиком. Влейте их в маковую массу и хорошо перемешайте. Форму, выстеленную пергаментом, смажьте маслом и посыпьте мукой. Выкладывайте поочередно ложкой маковую и творожную массу, чтобы заполнить все дно. Выстелите следующий слой, накрывая мак сыром и наоборот. Немного покрутите форму, чтобы масса утрамбовалась. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов и выпекайте 1 час 20 минут. Выключите духовку и приоткройте дверцу. Еще 30 минут не вынимайте маковник из духовки. Для помадки растворите сахар в лимонном соку. Намажьте ею охлажденный маковник.

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