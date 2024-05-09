Пирог будет не только вкусным, но и красивым. Ведь тесто там выкладывается в шахматном порядке.
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Творожный маковник
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Творог, сливки, яйца, сахар, ванильный сахар взбейте блендером или миксером до однородности. Добавьте крахмал и взбейте еще раз.
- Залейте мак кипятком и накройте миску крышкой. Когда остынет, слейте воду и дважды перемелите в блендере или на мясорубке.
- Нарежьте орехи, добавьте их к маку и хорошо перемешайте. Растопите масло и также влейте его в миску с маком. Остальные ингредиенты, кроме яиц, тоже добавьте к маковой массе и хорошо перемешайте.
- Взбейте яйца миксером или венчиком. Влейте их в маковую массу и хорошо перемешайте.
- Форму, выстеленную пергаментом, смажьте маслом и посыпьте мукой. Выкладывайте поочередно ложкой маковую и творожную массу, чтобы заполнить все дно. Выстелите следующий слой, накрывая мак сыром и наоборот. Немного покрутите форму, чтобы масса утрамбовалась.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов и выпекайте 1 час 20 минут. Выключите духовку и приоткройте дверцу. Еще 30 минут не вынимайте маковник из духовки.
- Для помадки растворите сахар в лимонном соку. Намажьте ею охлажденный маковник.