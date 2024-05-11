Порадуйте самую родную на День матери: рецепты тортов, которые ей точно понравятся

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Будет вкусно Не сырник и не чизкейк: какой вкусный пирог можно приготовить с домашним творогом

Торт тирамису

Время: 4 часа

4 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 300 граммов печенья савоярди;

– 500 граммов маскарпоне;

– 300 миллилитров холодных сливок 33% ;

– 12 граммов желатина;

– 100 миллилитров воды;

– 120 граммов сахарной пудры;

– 200 миллилитров крепкого кофе;

– 50 миллилитров ликера Амарето.

Для декора:

– 200 миллилитров холодных сливок 33%;

– 30 граммов сахарной пудры;

– какао.

Приготовление:

Заварите крепкий кофе, охладите его и добавьте ликер. Желатин залейте холодной водой. Форму диаметром 21 сантиметров укройте пергаментом. У печенья подрежьте концы и выложите по стенкам формы. Низ также заполните савоярди, их сразу можно смочить в кофе или слегка полить им сверху. Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков, а маскарпоне взбейте до однородности. ️Желатин растопите в микроволновке или на водяной бане, добавьте к маскарпоне и хорошо перемешайте или взбейте до однородности. Добавьте взбитые сливки и перемешайте массу силиконовой лопаткой. Половину крема выложите на савоярди, внутрь положите савоярди, пропитанные кофе, и закройте другой половиной крема. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 4 – 5 часов или на ночь. Торт украсьте кремом из взбитых с сахарной пудрой сливок и посыпьте какао.



Приготовьте на День матери вкусный торт / Фото Depositphotos

Торт с бананами без выпекания

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты на форму:

– 185 граммов песочного печенья;

– 75 граммов сливочного масла;

– 2 банана;

– 20 граммов желатина;

– 100 миллилитров воды (для замачивания желатина);

– 600 граммов йогурта;

– 100 миллилитров сливок 20%;

– сахар по вкусу;

– 1 упаковка желе.

Приготовление:

Печенье измельчите до состояния крошки. Растопите сливочное масло, перелейте его к печенью и перемешайте. На дно формы выложите пергамент, сверху сформируйте корж из печенья. Поставьте в холодильник на 10 минут. Нарежьте бананы и выложите их на основу из печенья. Верните в холодильник еще на 10 – 20 минут. Желатин залейте водой, дайте набухнуть 20 минут. Далее растопите его, но не кипятите. Влейте сливки, перемешайте, перелейте к йогурту и снова перемешайте. Достаньте форму с печеньем и бананами из холодильника, перелейте туда творожную массу. Поставьте в холодильник до застывания. Приготовьте желе по инструкции на упаковке. Холодное желе вылейте на торт. Поставьте в холодильник до полного застывания.

Медовик

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 8

Ингредиенты:

– 120 граммов сливочного масла;

– 90 граммов меда;

– 120 граммов сахара;

– 1 чайная ложка соды;

– 2 яйца;

– 200 граммов муки.

Ингредиенты для крема:

– 600 граммов сметаны;

– сахарная пудра.

Приготовление:

Сливочное масло, сахар и мед растопите на огне, постоянно помешивая. Добавьте соду и перемешайте все несколько минут. Оставьте немного остыть и вмешайте по одному яйца. Добавьте муку и перемешайте. Выложите в стандартную форму от духовки, разровняйте тонким слоем. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 – 13 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки. Разделите корж на четыре части или сделайте двойную порцию и поделите на две части. Взбейте сметану и сахар. По желанию можно добавить загуститель для сметаны. Перемажьте тортик и оставьте настояться. Сверху присыпьте измельченным песочным печеньем.

Приятного аппетита!