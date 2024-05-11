Порадуйте самую родную на День матери: рецепты тортов, которые ей точно понравятся

Далее вы найдете рецепты тортов тирамису, бананового и медовика, информирует Вкусно 24. Выбирайте, который ей больше понравится.
Будет вкусно Не сырник и не чизкейк: какой вкусный пирог можно приготовить с домашним творогом
Торт тирамису
- Время: 4 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Заварите крепкий кофе, охладите его и добавьте ликер.
- Желатин залейте холодной водой.
- Форму диаметром 21 сантиметров укройте пергаментом. У печенья подрежьте концы и выложите по стенкам формы. Низ также заполните савоярди, их сразу можно смочить в кофе или слегка полить им сверху.
- Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков, а маскарпоне взбейте до однородности.
- ️Желатин растопите в микроволновке или на водяной бане, добавьте к маскарпоне и хорошо перемешайте или взбейте до однородности.
- Добавьте взбитые сливки и перемешайте массу силиконовой лопаткой.
- Половину крема выложите на савоярди, внутрь положите савоярди, пропитанные кофе, и закройте другой половиной крема.
- Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 4 – 5 часов или на ночь.
- Торт украсьте кремом из взбитых с сахарной пудрой сливок и посыпьте какао.
Приготовьте на День матери вкусный торт / Фото Depositphotos
Торт с бананами без выпекания
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Печенье измельчите до состояния крошки. Растопите сливочное масло, перелейте его к печенью и перемешайте.
- На дно формы выложите пергамент, сверху сформируйте корж из печенья. Поставьте в холодильник на 10 минут.
- Нарежьте бананы и выложите их на основу из печенья. Верните в холодильник еще на 10 – 20 минут.
- Желатин залейте водой, дайте набухнуть 20 минут. Далее растопите его, но не кипятите. Влейте сливки, перемешайте, перелейте к йогурту и снова перемешайте.
- Достаньте форму с печеньем и бананами из холодильника, перелейте туда творожную массу. Поставьте в холодильник до застывания.
- Приготовьте желе по инструкции на упаковке. Холодное желе вылейте на торт. Поставьте в холодильник до полного застывания.
Медовик
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 8
Приготовление:
- Сливочное масло, сахар и мед растопите на огне, постоянно помешивая. Добавьте соду и перемешайте все несколько минут.
- Оставьте немного остыть и вмешайте по одному яйца. Добавьте муку и перемешайте.
- Выложите в стандартную форму от духовки, разровняйте тонким слоем.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 – 13 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.
- Разделите корж на четыре части или сделайте двойную порцию и поделите на две части.
- Взбейте сметану и сахар. По желанию можно добавить загуститель для сметаны.
- Перемажьте тортик и оставьте настояться.
- Сверху присыпьте измельченным песочным печеньем.
Приятного аппетита!