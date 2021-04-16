Пора готовиться к Пасхе и выбирать, какие блюда вы будете подавать к праздничному столу. Кондитер Лиза Глинская предлагает вам приготовить творожную паску без выпечки, по ее рецепту, а начинку к блюду выбирайте на ваш вкус.

Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями тремя рецептами творожной паски без выпечки, которую вы с легкостью можете приготовить дома.

Читайте также Рецепт самой вкусной бабушкиной паски: пышная, в меру сладкая и ароматная выпечка

Творожная пасочка не только дополнит праздничный стол на Пасху, но и станет отличным десертом для малышей. Творожная паска быстрая в приготовлении и сочетается с разными начинками. Кондитер подготовила три вида начинки для творожной паски: с ванилью и изюмом, ягодами и вяленой вишней, и карамелью и орешками.

Лиза Глинская предлагает вам выбрать ту, которая вам больше подходит, или же приготовить все три.

Рецепт творожной пасхи с ванилью и изюмом

Ингредиенты:

– 1 кг творога;

– 160 г желтков (8 шт.);

– 300 г сметаны;

– 160 г сахара;

– 200 г сливочного масла;

– ванильный сахар на ваш вкус.

Для начинки:

– 100 г светлого изюма;

– 100 г апельсиновых цукатов.

Тщательно помойте изюм в теплой воде, просушите на бумажном полотенце. Творог перетрите через сито, чтобы не было комочков и масса была однородной. Добавьте к творогу желтки, сметану, сахар и растопленное сливочное масло. Перебейте массу блендером до однородной консистенции. Переложите в кастрюлю. Доведите творожную массу до парования на среднем огне при постоянном помешивании, но не доводите до кипения. Охладите творожную массу, добавьте изюм и цукаты, и перемешайте. Накройте творожную массу слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на несколько часов. Форму для творожной паски переверните вверх дном в миску, выложите на нее смоченную водой марлю. Достаньте творожную массу из холодильника, перемешайте и выложите в форму. Заверните все марлей, утрамбуйте и положите сверху что-то тяжелое. Отправьте форму с паской в холодильник на сутки. Аккуратно слейте сыворотку, переверните форму и удалите ее, а затем марлю. Задекорируйте творожную паску цукатами и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Храните такую пасочку не более 72 часов.

Творожная пасха с карамелью и грецкими орешками

Ингредиенты:

– 1 кг творога;

– 160 г желтков;

– 300 г сметаны;

– 200 г вареной сгущенки;

– 200 г сливочного масла;

– 50 – 70 г сахара.

Для начинки:

– 150 г грецких орехов.

Грецкие орехи выложите на противень с пергаментом и обжарьте в духовке в течение 10 – 12 минут при температуре 170 градусов. Охладите орехи и почистите от кожуры. Творог перетрите через сито, чтобы не было комочков и масса была однородной. Добавьте к творогу желтки, сметану, сахар, сгущенное молоко и растопленное сливочное масло. Перебейте массу блендером с ножами до однородной консистенции. Переложите в кастрюлю. Доведите творожную массу до парования на среднем огне, при постоянном помешивании, но не доводите до кипения. Переложите творожную массу в миску, добавьте орешки и накройте слоем пищевой пленки в контакт. Отправьте творожную массу в холодильник на несколько часов. Достаньте творожную массу из холодильника, перемешайте и выложите в форму. Заверните все марлей, утрамбуйте и положите сверху что-то тяжелое. Отправьте форму с паской в холодильник на сутки. Аккуратно слейте сыворотку, переверните форму и удалите ее, а затем марлю. Задекорируйте творожную паску грецкими орехами и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Храните такую пасочку не более 72 часов.

Творожная паска Глинской / инстаграм Лизы Глинской

Творожная пасха с ягодами и вяленой вишней

Ингредиенты:

– 1 кг творога;

– 200 г сметаны;

– 200 г сахара;

– 200 г ягодного пюре;

– 200 г сливочного масла;

– 200 г яиц.

Для начинки:

– 150 г вяленой вишни.

Творог перетрите через сито, чтобы не было комочков и масса была однородной. Добавьте к творогу яйца, сметану и растопленное сливочное масло. Перебейте массу блендером с ножами до однородной консистенции. Добавьте сахар в ягодное пюре, переложите его в небольшую кастрюлю и проварите несколько минут. Немного охладите пюре и соедините его с творожной массой. Переложите в кастрюлю. Доведите творожную массу до парования на среднем огне, при постоянном помешивании, но не доводите до кипения. Переложите творожную массу в миску, добавьте вишню и накройте слоем пищевой пленки в контакт. Отправьте творожную массу в холодильник на несколько часов. Достаньте творожную массу из холодильника, перемешайте и выложите в форму. Заверните все марлей, утрамбуйте и положите сверху что-то тяжелое. Отправьте форму с паской в холодильник на сутки. Аккуратно слейте сыворотку, переверните форму и удалите ее, а затем марлю. Задекорируйте творожную паску вяленой вишней и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Храните такую пасочку не более 72 часов.

Рецепт творожной пасхи без выпекания – видео: