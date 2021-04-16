Три рецепта творожной паски от Лизы Глинской: с изюмом, карамелью а также орехами и ягодами
Пора готовиться к Пасхе и выбирать, какие блюда вы будете подавать к праздничному столу. Кондитер Лиза Глинская предлагает вам приготовить творожную паску без выпечки, по ее рецепту, а начинку к блюду выбирайте на ваш вкус.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями тремя рецептами творожной паски без выпечки, которую вы с легкостью можете приготовить дома.
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Творожная пасочка не только дополнит праздничный стол на Пасху, но и станет отличным десертом для малышей. Творожная паска быстрая в приготовлении и сочетается с разными начинками. Кондитер подготовила три вида начинки для творожной паски: с ванилью и изюмом, ягодами и вяленой вишней, и карамелью и орешками.
Лиза Глинская предлагает вам выбрать ту, которая вам больше подходит, или же приготовить все три.
Рецепт творожной пасхи с ванилью и изюмом
- Тщательно помойте изюм в теплой воде, просушите на бумажном полотенце.
- Творог перетрите через сито, чтобы не было комочков и масса была однородной.
- Добавьте к творогу желтки, сметану, сахар и растопленное сливочное масло.
- Перебейте массу блендером до однородной консистенции. Переложите в кастрюлю.
- Доведите творожную массу до парования на среднем огне при постоянном помешивании, но не доводите до кипения.
- Охладите творожную массу, добавьте изюм и цукаты, и перемешайте.
- Накройте творожную массу слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на несколько часов.
- Форму для творожной паски переверните вверх дном в миску, выложите на нее смоченную водой марлю.
- Достаньте творожную массу из холодильника, перемешайте и выложите в форму.
- Заверните все марлей, утрамбуйте и положите сверху что-то тяжелое.
- Отправьте форму с паской в холодильник на сутки. Аккуратно слейте сыворотку, переверните форму и удалите ее, а затем марлю.
- Задекорируйте творожную паску цукатами и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Храните такую пасочку не более 72 часов.
Творожная пасха с карамелью и грецкими орешками
- Грецкие орехи выложите на противень с пергаментом и обжарьте в духовке в течение 10 – 12 минут при температуре 170 градусов. Охладите орехи и почистите от кожуры.
- Творог перетрите через сито, чтобы не было комочков и масса была однородной.
- Добавьте к творогу желтки, сметану, сахар, сгущенное молоко и растопленное сливочное масло.
- Перебейте массу блендером с ножами до однородной консистенции. Переложите в кастрюлю.
- Доведите творожную массу до парования на среднем огне, при постоянном помешивании, но не доводите до кипения.
- Переложите творожную массу в миску, добавьте орешки и накройте слоем пищевой пленки в контакт. Отправьте творожную массу в холодильник на несколько часов.
- Достаньте творожную массу из холодильника, перемешайте и выложите в форму.
- Заверните все марлей, утрамбуйте и положите сверху что-то тяжелое.
- Отправьте форму с паской в холодильник на сутки. Аккуратно слейте сыворотку, переверните форму и удалите ее, а затем марлю.
- Задекорируйте творожную паску грецкими орехами и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Храните такую пасочку не более 72 часов.
Творожная паска Глинской / инстаграм Лизы Глинской
Творожная пасха с ягодами и вяленой вишней
- Творог перетрите через сито, чтобы не было комочков и масса была однородной.
- Добавьте к творогу яйца, сметану и растопленное сливочное масло.
- Перебейте массу блендером с ножами до однородной консистенции.
- Добавьте сахар в ягодное пюре, переложите его в небольшую кастрюлю и проварите несколько минут.
- Немного охладите пюре и соедините его с творожной массой.
- Переложите в кастрюлю.
- Доведите творожную массу до парования на среднем огне, при постоянном помешивании, но не доводите до кипения.
- Переложите творожную массу в миску, добавьте вишню и накройте слоем пищевой пленки в контакт. Отправьте творожную массу в холодильник на несколько часов.
- Достаньте творожную массу из холодильника, перемешайте и выложите в форму.
- Заверните все марлей, утрамбуйте и положите сверху что-то тяжелое.
- Отправьте форму с паской в холодильник на сутки. Аккуратно слейте сыворотку, переверните форму и удалите ее, а затем марлю.
- Задекорируйте творожную паску вяленой вишней и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Храните такую пасочку не более 72 часов.
Рецепт творожной пасхи без выпекания – видео:
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