Вкусная овсяная каша: легкие рецепты на каждый день
SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов овсяной каши на любой вкус.
Традиционно овсяная каша готовится из овсяных хлопьев на молоке или на воде с добавлением фруктов, орехов. Вкусный завтрак понравится детям и взрослым. К вашему вниманию несколько рецептов: овсяная каша на молоке с медом, с орехами и корицей.
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Овсяная каша на молоке с медом
Овсяная каша с медом
- Для приготовления каши в кастрюле доведите воду до кипения, добавьте хлопья, аккуратно помешивайте, варите 10 минут до однородной консистенции.
- Отдельно в кастрюле разогрейте молоко, добавьте сливочное масло и сливки, доведите до кипения, вылейте в кастрюлю с кашей. Добавьте соль, сахар, варите на маленьком огне до готовности. Важно! Каша должна быть не жидкой.
- Выложите кашу в тарелку, добавьте мед.
Овсяная каша с орехами
Овсяная каша с орехами
- Для приготовления каши в кастрюле разогрейте молоко, добавьте хлопья, аккуратно помешивайте, варите на медленном огне 5-7 минут до однородной консистенции. Дальше – добавьте сливочное масло, доведите до кипения, добавьте помытый изюм.
- Снимите с огня, оставьте на несколько минут, добавьте меда, перемешайте. Выложите кашу в тарелку, задекорируйте орехами.
Овсяная каша с корицей
Овсяная каша с корицей
- Для приготовления каши в кастрюле разогрейте молоко, добавьте хлопья, соль, аккуратно помешивайте, варите на маленьком огне 10 минут до однородной консистенции. Дальше – добавьте сливочное масло, корицу, кусочки фиников, доведите до кипения.
- Выложите кашу в тарелку, добавьте банановые кружочки, задекорируйте кокосовой стружкой. Приятного аппетита!
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