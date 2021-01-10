SmachnoNews подготовил для вас подборку рецептов овсяной каши на любой вкус.

Традиционно овсяная каша готовится из овсяных хлопьев на молоке или на воде с добавлением фруктов, орехов. Вкусный завтрак понравится детям и взрослым. К вашему вниманию несколько рецептов: овсяная каша на молоке с медом, с орехами и корицей.

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Овсяная каша на молоке с медом

Овсяная каша с медом

Ингредиенты:

– 150 г овсяных хлопьев;

– 250 мл воды;

– 150 мл молока;

– 50 мл сливок 33%;

– 10 г сливочного масла 82%;

– 1 ч.л меда.

Для приготовления каши в кастрюле доведите воду до кипения, добавьте хлопья, аккуратно помешивайте, варите 10 минут до однородной консистенции. Отдельно в кастрюле разогрейте молоко, добавьте сливочное масло и сливки, доведите до кипения, вылейте в кастрюлю с кашей. Добавьте соль, сахар, варите на маленьком огне до готовности. Важно! Каша должна быть не жидкой. Выложите кашу в тарелку, добавьте мед.

Овсяная каша с орехами

Овсяная каша с орехами

Ингредиенты:

– 100 г овсяных хлопьев;

– 200 мл молока;

– 10 г сливочного масла 82%;

– 1 ст. л изюма;

– 1 ст. л грецких орехов;

– 1 ст. л меда;

– соль

Для приготовления каши в кастрюле разогрейте молоко, добавьте хлопья, аккуратно помешивайте, варите на медленном огне 5-7 минут до однородной консистенции. Дальше – добавьте сливочное масло, доведите до кипения, добавьте помытый изюм. Снимите с огня, оставьте на несколько минут, добавьте меда, перемешайте. Выложите кашу в тарелку, задекорируйте орехами.

Овсяная каша с корицей

Овсяная каша с корицей

Ингредиенты:

– 150 г овсяных хлопьев;

– 300 мл молока;

– 1 банан;

– 2-3 финика (без косточек);

– 10 г сливочного масла 82%;

– соль;

– 1 ч. л корицы.