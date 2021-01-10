Смачна вівсяна каша: легкі рецепти на кожен день
SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів вівсяної каші на будь-який смак .
Традиційно вівсяна каша готується з вівсяних пластівців на молоці або на воді з додаванням фруктів, горіхів. Смачний сніданок сподобається дітям і дорослим. До вашої уваги декілька рецептів: вівсяна каша на молоці з медом, з горіхами та корицею.
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Вівсяна каша на молоці з медом
Вівсяна каша з медом
- Для приготування каші у каструлі доведіть воду до кипіння, додайте пластівці, акуратно помішуйте, варіть 10 хвилин до однорідної консистенції.
- Окремо у каструлі розігрійте молоко, додайте вершкове масло та вершки, доведіть до кипіння, вилийте у каструлю з кашою. Додайте сіль, цукор, варіть на маленькому вогні до готовності. Важливо! Каша має бути не дуже рідкою.
- Викладіть кашу на тарілку, додайте мед.
Вівсяна каша з горіхами
Вівсяна каша з горіхами
- Для приготування каші у каструлі розігрійте молоко, додайте пластівці, акуратно помішуйте, варіть на малому вогні 5-7 хвилин до однорідної консистенції. Далі – додайте вершкове масло, доведіть до кипіння, додайте помиті poдзинки.
- Зніміть з вогню, залиште на декілька хвилин, додайте меду, перемішайте. Викладіть кашу на тарілку, задекоруйте горіхами.
Вівсяна каша з корицею
Вівсяна каша з корицею
- Для приготування каші у каструлі розігрійте молоко, додайте пластівці, сіль, помішуйте, варіть на малому вогні 10 хвилин до однорідної консистенції. Далі – додайте вершкове масло, корицю, шматочки фініків, доведіть до кипіння.
- Викладіть кашу в тарілку, додайте бананові кружальця, задекоруйте кокосовою стружкою. Смачного!
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