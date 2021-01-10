SmachnoNews підготував для вас підбірку рецептів вівсяної каші на будь-який смак .

Традиційно вівсяна каша готується з вівсяних пластівців на молоці або на воді з додаванням фруктів, горіхів. Смачний сніданок сподобається дітям і дорослим. До вашої уваги декілька рецептів: вівсяна каша на молоці з медом, з горіхами та корицею.

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Вівсяна каша на молоці з медом

Вівсяна каша з медом

Інгредієнти:

— 150 г вівсяних пластівців;

— 250 мл води;

— 150 мл молока;

— 50 мл вершків 33%;

— 10 г вершкового масла 82%;

— 1 ч. л меду.

Для приготування каші у каструлі доведіть воду до кипіння, додайте пластівці, акуратно помішуйте, варіть 10 хвилин до однорідної консистенції. Окремо у каструлі розігрійте молоко, додайте вершкове масло та вершки, доведіть до кипіння, вилийте у каструлю з кашою. Додайте сіль, цукор, варіть на маленькому вогні до готовності. Важливо! Каша має бути не дуже рідкою. Викладіть кашу на тарілку, додайте мед.

Вівсяна каша з горіхами

Вівсяна каша з горіхами

Інгредієнти:

— 100 г вівсяних пластівців;

— 200 мл молока;

— 10 г вершкового масла 82%;

— 1 ст. л родзинок;

— 1 ст. л волоських горіхів;

— 1 ст. л меду;

— сіль.

Для приготування каші у каструлі розігрійте молоко, додайте пластівці, акуратно помішуйте, варіть на малому вогні 5-7 хвилин до однорідної консистенції. Далі – додайте вершкове масло, доведіть до кипіння, додайте помиті poдзинки. Зніміть з вогню, залиште на декілька хвилин, додайте меду, перемішайте. Викладіть кашу на тарілку, задекоруйте горіхами.

Вівсяна каша з корицею

Вівсяна каша з корицею

Інгредієнти:

— 150 г вівсяних пластівців;

— 300 мл молока;

— 1 банан;

— 2-3 фініки (без кісточок);

— 10 г вершкового масла 82%;

— сіль;

— 1 ч. л кориці.