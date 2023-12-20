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Будет вкусно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники
Маковник
- Время: 2 часа
- Порций: 15
Маковник – визитка украинской кухни / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Залейте свежепротертое маковое зерно крутым кипятком и дайте постоять 15 минут. Сцедите через сито. Выжимайте, пока масса не будет сухой. Смешайте со 125 граммами меда.
- В маленькой мисочке разведите дрожжи в 125 граммах теплого молока – примерно 45 градусов.
- В большой чаше миксера смешайте муку, сахар, соль и яйца. Добавьте остальное молоко, масло и разведенные дрожжи. Взбейте смесь до однородности. Готовое тесто будет липким. Перебросьте его в чистую, смазанную жиром миску. Сверху посыпьте немного муки и укройте. Дайте постоять в теплом месте в течение часа или пока не вырастет вдвое.
- Затем подбейте тесто вниз и переверните торцом на посыпанную мукой поверхность. Разделите его натрое и раскатайте каждую часть на посыпанной мукой поверхности прямоугольниками размером примерно 25 на 40 сантиметров.
- Смешайте треть маковой начинки с третью цедрой апельсина и третью порцией изюма, размажьте по прямоугольнику теста, оставляя по периметру 3 сантиметра чистых краев. Заверните рулетом вдоль 40-сантиметровой стороны. Заложите края под низ, чтобы начинка не вытекала. Повторите то же з 2 оставшимися частями теста.
- Выложите завиванцы на выстеленную пергаментом и смазанную жиром форму, укройте и дайте вырасти снова, пока не увеличатся вдвое. Предварительно нагрейте духовку до 180 градусов.
- Смажьте завиванцы растопленным маслом. Проколите по всей поверхности шпажкой сквозь все слои теста, чтобы выпечка не потрескалась. Выпекайте 45 – 60 минут или до золотисто-коричневого цвета.
- Выньте из печи и остудите. По желанию, припылите сахарной пудрой.
Сырная бабка с конфитюром
- Время: 1 час
- Порций: 8
Сырная бабка / Фото "Издательство Старого Льва"
Приготовление:
- Желтки разотрите с сахаром, ванильным сахаром и лимонной цедрой в пышную массу.
- Добавьте творог, разотрите и вымешайте с густой белковой пеной и крахмалом, после чего выложите в выстеленную промазанной бумагой или фольгой и посыпанную мукой форму.
- Выровняйте верх и выпекайте в нагретой до 200 градусов духовке в течение 45 минут.
- Холодную бабку осторожно переверните на тарелку, посыпьте сахарной пудрой с ванильным сахаром и полейте конфитюром.
Приятного аппетита!