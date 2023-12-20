Можете скористатися цією смачною підбіркою. Тут ви знайдете бабусині рецепти, які завжди вдаються.

Буде смачно Крученики з грибами у вершковому соусі – страва, яку точно захочеться приготувати на свята

Маківник

  • Час: 2 години
  • Порцій: 15

Рецепти, які точно вийдуть: ідеї смачних пляцків на Різдво від прабабусь
Маківник – візитка української кухні / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Залийте свіжопротерте макове зерно окропом і дайте постояти 15 хвилин. Зцідіть через сито. Вичавлюйте, доки маса не буде сухою. Змішайте зі 125 грамами меду.
  2. У маленькій мисочці розведіть дріжджі у 125 грамах теплого молока – приблизно 45 градусів.
  3. У великій чаші міксера змішайте борошно, цукор, сіль та яйця. Додайте решту молока, масло та розведені дріжджі. Збийте суміш до однорідності. Готове тісто буде липким. Перекиньте його у чисту, змазану жиром миску. Згори посипте трішки борошна та вкрийте. Дайте постояти у теплому місці впродовж години або поки не виросте вдвічі.
  4. Після цього підбийте тісто донизу та переверніть торцем на посипану борошном поверхню. Розділіть його натроє і розкачайте кожну частину на посипаній борошном поверхні у прямокутники розміром приблизно 25 на 40 сантиметрів.
  5. Змішайте третину макової начинки з третиною цедри апельсина та третиною порції родзинок, розмастіть по прямокутнику тіста, залишаючи по периметру 3 сантиметри чистих країв. Загорніть рулетом поздовж 40-сантиметрового боку. Закладіть краї під низ, аби начинка не витікала. Те ж саме зробіть з 2 частинами тіста, що залишилися.
  6. Викладіть завиванці на вистелену пергаментом та змазану жиром бритванку, вкрийте та дайте вирости знову, доки не збільшаться вдвічі. Попередньо нагрійте духовку до 180 градусів.
  7. Змажте завиванці розтопленим маслом. Попроколюйте по всій поверхні шпажкою крізь усі шари тіста, щоб випічка не потріскалася. Випікайте 45 – 60 хвилин або до золотаво-брунатного кольору.
  8. Витягніть із печі та остудіть. За бажанням, припорошіть цукровою пудрою.

Сирна бабка з конфітюром

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Рецепти, які точно вийдуть: ідеї смачних пляцків на Різдво від прабабусь
Сирна бабка / Фото "Видавництво Старого Лева"

Приготування:

  1. Жовтки розітріть з цукром, ванільним цукром і лимонною цедрою на пухку масу.
  2. Додайте сир, розітріть та вимішайте з густою білковою піною і крохмалем, після чого викладіть у вистелену промащеним папером або фольгою і посипану мукою форму.
  3. Вирівняйте верх і випікайте в нагрітій до 200 градусів духовки протягом 45 хвилин.
  4. Холодну бабку обережно переверніть на таріль, посипте цукровою пудрою з ванільним цукром та полийте конфітюром.

Смачного!