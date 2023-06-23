Старинные блюда украинской кухни не ограничиваются всеми известными варениками с вишнями, рогаликами из рожи и капустника. В украинской кухне много таких рецептов, о которых мы, к сожалению, слышим слишком редко.
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Чтобы еще больше популяризировать давнюю украинскую кухню, предлагаем раз в неделю готовить что-нибудь из перечня. Так мы сможем восстановить забытую кулинарную историю наших детей и для себя.
Закарпатская реплянка
Реплёнка – это традиционное блюдо жителей Колочавы, которое готовят несколько раз в неделю в каждом доме села. Состоит она из разваренной в пюре картофеля и кукурузной муки. Почему блюдо так называется? Здесь все просто, на диалекте "репа" – это картофель.
Приготовление:
- Отварите картофель в небольшом количестве воды. Воду сливать не следует. Всыпьте туда предварительно замоченную в теплой воде кукурузную крупу. Вымесите до однородности.
- Посуду для запекания обильно смажьте сливочным маслом. Выложите в него реплянку, сверху добавьте кусочек масла и посыпайте брынзой.
- Запекайте в духовке при 220 градусах в течение 30-40 минут до образования золотистой корочки.
- Подавайте рыплянку со сметаной и шкварками.
Приятного аппетита!
Кныш
Кныш – это пирог или небольшой пирожок с запеченной по поверхности или внутри начинкой: сыром, шкварками, луком, вареньем и другими начинками.
Приготовление:
- Из теплой воды, 2 столовые ложки муки, 1 столовой ложки сахара и дрожжей сделать опару.
- Просейте муку в миску, добавьте все ингредиенты, а затем опару и замесите некрутое тесто. Поставьте отдохнуть в теплое место.
- Подготовьте начинку: налейте на сковороду немного растительного масла и положите сало, нарезанное кусочками среднего размера. Жарьте на большом огне, не допуская превращения в шкварки, то есть немного прогрейте и вытопите лишний жир. Выложите сало на бумажное полотенце.
- Возьмите форму разъемную, вырежьте круг из пергамента, застелите им форму, смажьте маслом низ и бока.
- Тесто разделите на две части, одна из которых составит 1/3, а вторая – 2/3 всего теста. Большую часть разделите на пять шариков. Из меньшей части раскатайте большой круг, но так, чтобы посередине он был толще. Перенесите его в форму так, чтобы края свисали.
- Смажьте всю внутреннюю часть растопленным маслом, выложите внутрь маленький шарик из теста, смажьте его маслом.
- Далее выложите кусочки сала. Затем еще круг, смажьте маслом, затем снова сало и так пока не кончится тесто и сало.
- Краями большого круга закройте пирог и защелкните его. Оставьте в форме отдохнуть. Затем смажьте молоком и отправьте в духовой шкаф при температуре 180 градусов. Готовность сдобы проверьте шпажкой.
Приятного аппетита!
Борщ с одуванчиком
Приготовление:
- Для приготовления блюда нужно нарезать филе индейки и отварить вместе с картофелем.
- Сварить, очистить и нарезать произвольно отдельно.
- Когда мясо и картофель будут готовы, промытую зелень порубить и дать провариться на медленном огне не более 5 минут, добавив все пряности.
Зеленый борщ / Фото Сегодня
- Размельченные яйца можно добавить вместе со сметаной порционно, а можно к борщу за 1 – 2 минуты до выключения.
- Чтобы борщ был вкуснее, рекомендуем после приготовления оставить его минут на 20 – 30 минут, чтобы он отстоял.
Приятного аппетита!
Бандуряники
Приготовление:
- Для блюда картофель натереть на мелкой терке, как на деруны. Можно слить лишнюю жидкость.
- К картофелю добавить натертый на мелкой терке лук и чеснок, яйцо, сметану и муку. Если нужно добавить еще муки.
- Картофельную массу выкладывать ложкой в разогретое масло и жарить небольшие драники.
- На растопленном сливочном масле спассировать лук, добавить грибы, соль и перец. Тушить 5 минут.
- Затем добавить муку, быстро перемешать и постепенно добавить воду. Варить 1 минуту. Добавить сметану и варить соус 5 минут.
- В горшки для запекания или форму для запекания на дно налить немного соуса, а сверху положить драники.
- Слои повторять, пока не заполнится форма. На верхний дерун налить чуть-чуть соуса и по желанию присыпать сыром.
- Запекать 15 минут при температуре 190 градусов в духовке.
Приятного аппетита!
Кох
Кох – это версия рисовой запеканки, но появилось это блюдо гораздо раньше, чем в наш словарь вошло слово "запеканка". Она имеет австро-венгерское происхождение и известна также в Италии и на Балканах. В них добавляется много сливок и молока, поэтому блюдо имеет очень мягкую и влажную текстуру. А готовится или из риса или из манной крупы, в тесто добавляются яблоки, изюм, сливы.
Приготовление:
- Рис хорошо вымойте, залейте водой и дайте немного постоять.
- Воду слейте, переложите в банячок, залейте сливками и молоком (сначала пол порции), добавьте ваниль, сахар и варите на медленном огне 15 минут после закипания. Если вся жидкость впиталась – долейте еще, но рис не должен быть жидким, только сырым. Выключите и охладите.
- Вбейте 3 желтка, вымешайте. Добавьте грубо порезанные яблоки, изюм, взбитые с ложкой сахара белки и слегка вымешайте.
- Выложите в форму смазанную маслом и присыпанную тертой булкой. Запекайте час при 180 градусах.
- Нарезайте на кусочки холодным.
Приятного аппетита!