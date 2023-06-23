Старовинні страви української кухні не обмежуються всіма відомими варениками з вишнями, рогаликами з рожі та капусняку. В українській кухні багато таких рецептів, про які ми, на жаль, чуємо надто рідко.

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Щоб ще більше популяризувати давню українську кухню, пропонуємо раз в тиждень готувати щось з переліку. Так ми зможемо відновити забуту кулінарну історію для наших дітей і для себе.

Закарпатська ріплянка

Ріплянка – це традиційна страва жителів Колочави, яку готують кілька разів на тиждень в кожному будинку села. Складається вона з розвареного в пюре картоплі і кукурудзяного борошна. Чому страва так називається? Тут все просто, на діалекті "ріпа" – це картопля.

Інгредієнти:

– картопля;

– кукурудзяне борошно;

– вершкове масло;

– бринза.

Приготування:

Відваріть картоплю в невеликій кількості води. Воду зливати не слід. Всипте туди попередньо замочену у теплій воді кукурудзяну крупу. Вимісіть до однорідності.

Посуд для запікання рясно змастіть вершковим маслом. Викладіть в нього ріплянку, зверху додайте шматочок масла і притрусіть бринзою.

Запікайте в духовці при 220 градусах протягом 30 – 40 хвилин до утворення золотистої кірочки.

Подавайте ріплянку зі сметаною та шкварками.

Смачного!

Книш

Книш – це пиріг або невеликий пиріжок із запеченою по поверхні або всередині начинкою: сиром, шкварками, цибулею, варенням та іншими начинками.

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 250 грамів теплої води;

– 200 грамів молока;

– 2 столові ложки олії;

– 2 чайні ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 11 грамів дріжджів + 1 чайна ложка.

Для начинки:

– розтоплене вершкове масло;

– 500 грамів сала.

Приготування:

З теплої води, 2 столових ложок борошна, 1 столової ложки цукру і дріжджів зробити опару.

Просійте борошно в миску, додайте всі інгредієнти, а потім опару і замісіть некруте тісто. Поставте відпочити в тепле місце.

Підготуйте начинку: налийте на сковороду трохи олії і покладіть сало, нарізане шматочками середнього розміру. Смажте на великому вогні, не допускаючи перетворення в шкварки, тобто трохи прогрійте та витопіть зайвий жир. Викладіть сало на паперовий рушник.

Візьміть форму роз'ємну, виріжте коло з пергаменту, застеліть ним форму, змастіть маслом низ та боки.

Тісто розділіть на дві частини, одна з яких становитиме 1/3, а друга – 2/3 всього тіста. Більшу частину розділіть на п'ять кульок. З меншої частини розкатайте велике коло, але так, щоб посередині воно було товстіше. Перенесіть його в форму так, аби краї звисали.

Змастіть всю внутрішню частину розтопленим маслом, викладіть всередину маленьку кульку з тіста, змастіть її маслом.

Далі викладіть шматочки сала. Потім ще коло, змастіть маслом, потім знову сало і так поки не закінчиться тісто та сало.

Краями великого кола закрийте пиріг та защепіть його. Залишіть у формі відпочити. Потім змастіть молоком і відправте в духовку при температурі 180 градусів. Готовність здоби перевірте шпажкою.

Смачного!

Борщ із кульбабою

Інгредієнти:

– 300 грамів м’яса індички;

– 1 пучок молодої кропиви;

– 1 пучок цибулі зеленої;

– 1 пучок листя кульбаби;

– 2 картоплини;

– 3 яйця;

– 2 – 3 столові ложки сметани;

– спеції: коріандр, сіль, чорний перець, лавровий лист.

Приготування:

Для приготування страви потрібно нарізати філе індички та відварити разом з картоплею.

Яйця зварити, очистити та нарізати довільно окремо.

Коли м’ясо та картопля будуть готові, промиту зелень посікти і дати проваритися на повільному вогні не більше 5 хвилин, додавши всі прянощі.

Зелений борщ / Фото Сьогодні

Подрібнені яйця можна додати разом зі сметаною порційно, а можна до борщу за 1 – 2 хвилини до вимкнення.

Щоб борщ був смачнішим, рекомендуємо після приготування залишити його хвилин на 20 – 30 хвилин, аби він відстоявся.

Смачного!

Бандуряники

Інгредієнти:

– 220 грамів печериць;

– 150 грамів води;

– 1 столова ложка борошна;

– 1 цибулина;

– 800 грамів картоплі;

– ​1 яйце;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 190 грамів сметани.

Для соусу:

– 1 столова ложка сметани;

– 2 столові ложки з верхом борошна;

– сир твердий за бажанням;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– олія для смаження;

– сіль, чорний мелений перець.

Приготування:

Для страви картоплю натерти на дрібній тертці як на деруни. Можна злити зайву рідину.

До картоплі додати натерті на дрібній тертці цибулю і часник, яйце, сметану і муку. Якщо потрібно додати додатково ще борошна.

Картопляну масу викладати ложкою в розігріту олію і смажити невеликі деруни.

На розтопленому вершковому маслі спасерувати цибулю, додати гриби, сіль і перець. Тушкувати 5 хвилин.

Потім додати борошно, швидко перемішати і поступово додати воду. Варити 1 хвилину. Додати сметану і варити соус 5 хвилин.

У горщики для запікання або форму для запікання на дно налити трохи соусу, а зверху покласти деруни.

Шари повторювати, поки не заповниться форма. На верхній дерун налити трохи соусу і за бажанням присипати сиром.

Запікати 15 хвилин при температурі 190 градусів у духовці.

Смачного!

Кох

Кох – це версія рисової запіканки, але з'явилася ця страва набагато раніше, ніж в наш словник увійшло слово "запіканка". Вона має австро-угорське походження і відома також в Італії та на Балканах. В кох додається багато вершків та молока, тому страва має дуже м’яку і вологу текстуру. А готується або з рису або з манної крупи, в тісто додаються яблука, родзинки, сливи.

Інгредієнти:

– 1 склянка рису;

– 1 склянка вершків;

– 1 склянка молока;

– цукор;

– 3 курячих яйця;

– 2 яблука;

– родзинки;

– мелена кориця;

– ванільний цукор.

Приготування:

Рис добре вимийте, залийте водою і дайте трохи постояти.

Воду злийте, перекладіть в банячок, залийте вершками і молоком (спочатку пів порції), додайте ваніль, цукор і варіть на повільному вогні 15 хвилин після закипання. Якщо вся рідина ввібралася – долийте ще, але рис не має бути рідким, тільки вогким. Вимкніть і охолодіть.

Вбийте 3 жовтки, вимішайте. Додайте грубо порізані яблука, родзинки, збиті з ложкою цукру білки і легенько вимішайте.

Викладіть у форму змащену маслом і присипану тертою булкою. Запікайте страву годину при 180 градусах.

Нарізайте на шматочки холодним.

Смачного!