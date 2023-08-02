Не чипсы и сушеная рыба: что приготовить к пиву, чтобы было вкусно

Устали от банальных магазинных чипсов и сушеной рыбы, уже проевшихся как закуска к пиву? К Международному Дню пива 24 канал подготовил интересную подборку вкусных закусок, которые вы можете приготовить собственноручно без лишних трудностей.

Один из самых популярных напитков в мире уже в эту пятницу, 4 августа, отмечает свой день. Да, речь идет именно о пенном и легком по вкусу пиве. Чтобы провести день без привычных закусок, попробуйте что-то новое, как сырные палочки фри, куриные наггетсы или луковые кольца.

Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами

Рецепт сырных палочек фри

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

– 400 граммов твердой моцареллы;– 2 столовые ложки муки;– 1 яйцо;– 40 грамм панировочных сухарей;– соль и перец по вкусу;– масло для жарки.

Приготовление:

Моцареллу нарезаем полосками.

В неглубокой миске подготовим муку, в другой – взбиваем яйцо, солим и перчим. В третью тарелку высыпаем панировочные сухари.



Сырные палочки / Фото All recipes

Обваливаем палочки дважды в муке и яйце. Убеждаемся, что нет пробелов, иначе сыр вытечет в растительное масло.

Хорошо обваливаем палочки в панировочных сухарях.

Кладем в морозилку на 30 минут.

Жарим палочки во фритюре по несколько минут, чтобы их покрытие стало хрустящим.

Готово!

Рецепт куриных нагестов

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

– 2 куриных филе;– 1 зубчик чеснока (или сухой);– соль;– черный молотый перец;– молотая паприка;– нежный карри;– пшеничная мука.– 4 сырых куриных яйца;– 2 ложки сметаны;– 2 ложки молока;– 4 ложки муки;– соль.

Приготовление:

Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Важно, чтобы они были не грубы, чтобы быстро прожаривались.

Добавляем к кусочкам соли, молотого перца, паприки, карри и натертый или выжатый чеснок. Перемешиваем, чтобы специи равномерно разошлись по мясу.



Куриные нагетсы / Фото Taste of home

Для кляра просто смешайте все ингредиенты.

Кусочки курицы смешиваем с мукой, погружаем в кляр и жарим на умеренном огне в глубокой сковороде.

Приятного аппетита!

Рецепт луковых колец

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 4 репчатые луковицы;– 1 литр масла для жарки;– 1 стакан молока;– 1 стакан муки;– половина чайной ложки соли.

Приготовление:

Тщательно чистим лук от шелухи, нарезаем тонкими кольцами.

Заливаем нарезанный лук молоком, чтобы избавиться от горечи. Достаточно вымочить ее в течение 15 минут.



Луковые кольца / Фото All recipes

В большую кастрюлю с толстым дном наливаем жарочное масло и нагреваем до 190 градусов.

Лук извлеките из молока и отожмите. Обваливаем кольца лука в муке и жарим в подсолнечном масле около минуты.

Приятного аппетита!

Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить любимое блюдо