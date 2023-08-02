Один із найпопулярніших напоїв у світі вже у цю п'ятницю, 4 серпня, святкує свій день. Так, мова йде саме про пінне та легке на смак пиво. Аби провести день без звичних закусок, спробуйте щось нове, як от сирні палички фрі, курячі нагетси чи цибулеві кільця.

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Рецепт сирних паличок фрі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів твердої моцарели;

– 2 столові ложки борошна;

– 1 яйце;

– 40 грамів панірувальних сухарів;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування:

Моцарелу нарізаємо смужками.

В неглибокій мисці підготуємо борошно, в іншій – збиваємо яйце, солимо та перчимо. У третю тарілку висипаємо панірувальні сухарі.



Сирні палички / Фото All recipes

Обвалюємо палички двічі у борошні та яйці. Переконуємося, що немає прогалин, інакше сир витече в олію.

Добре обвалюємо палички у панірувальних сухарях.

Кладемо у морозилку на 30 хвилин.

Смажимо палички у фритюрі по кілька хвилин, щоб їх покриття стало хрустким.

Готово!

Рецепт курячих нагестів

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 1 зубчик часнику (або сухий);

– сіль;

– чорний мелений перець;

– мелена паприка;

– ніжний карі;

– пшеничне борошно.

Кляр:

– 4 сирих курячих яйця;

– 2 ложки сметани;

– 2 ложки молока;

– 4 ложки борошна;

– сіль.

Приготування:

Куряче філе нарізаємо на невеликі шматочки. Важливо, щоб вони були не грубі, щоб швиденько просмажувались.

Додаємо до шматочків солі, меленого перцю, паприки, карі і натертий або вичавлений часник. Перемішуємо, щоб спеції рівномірно розійшлися по м'ясу.



Курячі нагетси / Фото Taste of home

Для кляру просто змішайте всі інгредієнти.

Шматочки курки змішуємо з борошном, занурюємо в кляр і смажимо на помірному вогні в глибокій сковороді.

Смачного!

Рецепт цибулевих кілець

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 ріпчасті цибулини;

– 1 літр олії для смаження;

– 1 склянка молока;

– 1 склянка борошна;

– половина чайної ложки солі.

Приготування:

Ретельно чистимо цибулю від лушпиння, нарізаємо тонкими кільцями.

Заливаємо нарізану цибулю молоком, щоб позбутись гіркоти. Достатньо вимочити її протягом 15 хвилин.



Цибулеві кільця / Фото All recipes

У велику каструлю з товстим дном наливаємо олію для смаження та нагріваємо до 190 градусів.

Цибулю витягніть з молока та відіжміть. Обвалюємо кільця цибулі в борошні та смажимо в олії близько хвилини.

Смачного!

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