Что приготовить, когда гости на пороге: идеальные закуски за несколько минут

9 июня 2021 , 16:08
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Источник:

24 канал

К вам неожиданно нагрянули гости, а вы не знаете, что приготовить, чтобы их угостить? Мы подготовили для вас вкусные рецепты на скорую руку, которые вы точно приготовите за несколько минут. Гости сыты – хозяйка счастлива!

Видимо, у каждого было, что пришли друзья или родственники, а вы не подготовились к их приходу. Чтобы показать свое гостеприимство и угостить их чем-то большим, кроме чая, мы подготовили для вас несколько рецептов в помощь.

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Мы подобрали рецепты на любой вкус и содержимое холодильника. Мы уверены, что вы справитесь, а гости будут сыты и довольны!

Гуакамоле

  • Время: 5 минут
  • Порции: 3–4 (300 граммов)
  • Калорийность на 100 граммов: 98 ккал


Гуакамоле / Фото Гранд кулінар

Ингредиенты:
– 2 авокадо;
– 4–5 помидоров черри;
– свежая кинза;
– сушеный или свежий перец чили;
– щепотка соли.
  1. Помойте и разрежьте авокадо на две половинки, выньте косточку ножом. С помощью ложки отделите мякоть от кожуры и разомните вилкой в пюре.
  2. Нарежьте черри на маленькие кусочки, смешайте с авокадо.
  3. Мелко нарежьте кинзу и чили, посолите и перемешайте с авокадо и черри.
  4. Вкусная и полезная намазка готова к потреблению.

Лучше всего подавать гуакамоле с лавашом, гренками, хлебцами или с тортильей. Приятного аппетита!

Брускеты с хамоном и крем-сыром

  • Время: 10 минут
  • Порции: 5–6
  • Калорийность на 100 граммов: 108 ккал


Брускеты / Фото Обозреватель

Ингредиенты:
– французский багет;
– крем-сыр;
– хамон или другой мясной деликатес;
– огурец.
  1. Нарежьте багет на кусочки и подсушите на сковородке или в духовке несколько минут.
  2. На горячие кусочки брускеты намажьте крем-сыр и выложите кусочки хамона или другого мясного лакомства.
  3. Нарежьте огурец кружочками и выложите сверху на брускету. Приятного аппетита!

Салат из киви

  • Время: 7 минут
  • Порции:  5–6
  • Калорийность на 100 граммов: 128 ккал


Салат из пекинской капусты и киви / Фото Лайф

Ингредиенты:
– 1 головка пекинской капусты;
– 5–6 киви;
– майонез на ваш вкус.
  1. Порежьте пекинскую капусту в глубокую салатницу.
  2. Почистите киви от кожуры. Нарежьте киви половинками и смешайте с пекинской капустой.
  3. Заправьте салат майонезом. Перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Сыр в кляре с ягодным соусом

  • Время: 15 минут
  • Порции:  5–6
  • Калорийность на 100 граммов: 175 ккал


Сыр в кляре / Фото Екомісто

Ингредиенты:
– 300 г моцареллы (не в рассоле);
– панировочные сухари;
– яйцо;
– ягодный джем или мед.
  1. Нарежьте моцареллу на брусочки.
  2. Запанируйте сыр в яйце и панировочных сухарях.
  3. Разогрейте сковородку с маслом или фритюрницу и обжарьте на ней сыр в кляре до румяной корочки.
  4. Подавайте сыр в кляре к столу горячим и с медом или ягодным соусом. Лучше всего подходит клубничный, сливовый и клюквенный джем. Приятного аппетита!

Греческий салат

  • Время: 15 минут
  • Порции: 5–6
  • Калорийность на 100 граммов: 202 ккал


Греческий салат / Фото Їсти

Ингредиенты:
– 200 г сыра Фета;
– 1 огурец;
– 3–4 помидора;
– болгарский перец;
– черные оливки;
– ½ красного лука;
– смесь сухих итальянских специй;
– оливковое масло.
  1. Тщательно помойте все овощи. Удалите семена из сладкого перца, хвостики с помидоров.
  2. Нарежьте овощи кубиками, лук полукольцами и перемешайте.
  3. Заправьте овощи специями и оливковым маслом.
  4. Выложите на салат оливки и нарезанный средними кубиками сыр.
  5. Сбрызните салат сверху маслом и посыпьте немного орегано. Приятного аппетита!

Запеченные шампиньоны с сыром

  • Время: 15 минут
  • Порции: 5–6
  • Калорийность на 100 граммов: 306 ккал


Фаршированные грибы​ / Фото Апетит

Ингредиенты:
– шампиньоны;
– твердый сыр;
– чеснок;
– лук;
– майонез.
  1. Почистите грибы, срежьте ножки. Шапочки шампиньонов оставьте целыми, а ножки мелко нарежьте.
  2. Нарежьте лук мелким кубиком и обжарьте на сковородке вместе с ножками шампиньонов.
  3. Добавьте в зажарку выжатый чеснок и перемешайте. Специи по вкусу.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  5. Выложите шапочки грибов на противень для выпекания.
  6. Смешайте зажарку с майонезом и начините ею шапочки шампиньонов.
  7. Натрите твердый сыр на мелкую терку и посыпьте им грибы.
  8. Выпекайте фаршированные грибы 10 минут и сразу подавайте к столу горячими. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак