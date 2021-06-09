Что приготовить, когда гости на пороге: идеальные закуски за несколько минут

К вам неожиданно нагрянули гости, а вы не знаете, что приготовить, чтобы их угостить? Мы подготовили для вас вкусные рецепты на скорую руку, которые вы точно приготовите за несколько минут. Гости сыты – хозяйка счастлива!

Видимо, у каждого было, что пришли друзья или родственники, а вы не подготовились к их приходу. Чтобы показать свое гостеприимство и угостить их чем-то большим, кроме чая, мы подготовили для вас несколько рецептов в помощь.

Читайте также МХП презентовал современную R&D-лабораторию: в чем суть эксперимента

Мы подобрали рецепты на любой вкус и содержимое холодильника. Мы уверены, что вы справитесь, а гости будут сыты и довольны!

Гуакамоле

Время : 5 минут

: 5 минут Порции : 3–4 (300 граммов)

: 3–4 (300 граммов) Калорийность на 100 граммов: 98 ккал



Гуакамоле / Фото Гранд кулінар

Помойте и разрежьте авокадо на две половинки, выньте косточку ножом. С помощью ложки отделите мякоть от кожуры и разомните вилкой в пюре. Нарежьте черри на маленькие кусочки, смешайте с авокадо. Мелко нарежьте кинзу и чили, посолите и перемешайте с авокадо и черри. Вкусная и полезная намазка готова к потреблению.

– 2 авокадо;– 4–5 помидоров черри;– свежая кинза;– сушеный или свежий перец чили;– щепотка соли.

Лучше всего подавать гуакамоле с лавашом, гренками, хлебцами или с тортильей. Приятного аппетита!

Брускеты с хамоном и крем-сыром

Время: 10 минут

10 минут Порции: 5–6

5–6 Калорийность на 100 граммов: 108 ккал



Брускеты / Фото Обозреватель

Нарежьте багет на кусочки и подсушите на сковородке или в духовке несколько минут. На горячие кусочки брускеты намажьте крем-сыр и выложите кусочки хамона или другого мясного лакомства. Нарежьте огурец кружочками и выложите сверху на брускету. Приятного аппетита!

Салат из киви

Время: 7 минут

7 минут Порции: 5–6

5–6 Калорийность на 100 граммов: 128 ккал

– французский багет;– крем-сыр;– хамон или другой мясной деликатес;– огурец.



Салат из пекинской капусты и киви / Фото Лайф

Порежьте пекинскую капусту в глубокую салатницу. Почистите киви от кожуры. Нарежьте киви половинками и смешайте с пекинской капустой. Заправьте салат майонезом. Перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Сыр в кляре с ягодным соусом

Время: 15 минут

15 минут Порции : 5–6

: 5–6 Калорийность на 100 граммов: 175 ккал

– 1 головка пекинской капусты;– 5–6 киви;– майонез на ваш вкус.



Сыр в кляре / Фото Екомісто

Нарежьте моцареллу на брусочки. Запанируйте сыр в яйце и панировочных сухарях. Разогрейте сковородку с маслом или фритюрницу и обжарьте на ней сыр в кляре до румяной корочки. Подавайте сыр в кляре к столу горячим и с медом или ягодным соусом. Лучше всего подходит клубничный, сливовый и клюквенный джем. Приятного аппетита!

Греческий салат

Время: 15 минут

15 минут Порции : 5–6

: 5–6 Калорийность на 100 граммов: 202 ккал

– 300 г моцареллы (не в рассоле);– панировочные сухари;– яйцо;– ягодный джем или мед.



Греческий салат / Фото Їсти

Тщательно помойте все овощи. Удалите семена из сладкого перца, хвостики с помидоров. Нарежьте овощи кубиками, лук полукольцами и перемешайте. Заправьте овощи специями и оливковым маслом. Выложите на салат оливки и нарезанный средними кубиками сыр. Сбрызните салат сверху маслом и посыпьте немного орегано. Приятного аппетита!

Запеченные шампиньоны с сыром

Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 5–6

5–6 Калорийность на 100 граммов: 306 ккал

– 200 г сыра Фета;– 1 огурец;– 3–4 помидора;– болгарский перец;– черные оливки;– ½ красного лука;– смесь сухих итальянских специй;– оливковое масло.



Фаршированные грибы​ / Фото Апетит

Почистите грибы, срежьте ножки. Шапочки шампиньонов оставьте целыми, а ножки мелко нарежьте. Нарежьте лук мелким кубиком и обжарьте на сковородке вместе с ножками шампиньонов. Добавьте в зажарку выжатый чеснок и перемешайте. Специи по вкусу. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите шапочки грибов на противень для выпекания. Смешайте зажарку с майонезом и начините ею шапочки шампиньонов. Натрите твердый сыр на мелкую терку и посыпьте им грибы. Выпекайте фаршированные грибы 10 минут и сразу подавайте к столу горячими. Приятного аппетита!

– шампиньоны;– твердый сыр;– чеснок;– лук;– майонез.