Что приготовить, когда гости на пороге: идеальные закуски за несколько минут

К вам неожиданно нагрянули гости, а вы не знаете, что приготовить, чтобы их угостить? Мы подготовили для вас вкусные рецепты на скорую руку, которые вы точно приготовите за несколько минут. Гости сыты – хозяйка счастлива!
Видимо, у каждого было, что пришли друзья или родственники, а вы не подготовились к их приходу. Чтобы показать свое гостеприимство и угостить их чем-то большим, кроме чая, мы подготовили для вас несколько рецептов в помощь.
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Мы подобрали рецепты на любой вкус и содержимое холодильника. Мы уверены, что вы справитесь, а гости будут сыты и довольны!
Гуакамоле
- Время: 5 минут
- Порции: 3–4 (300 граммов)
- Калорийность на 100 граммов: 98 ккал
Гуакамоле / Фото Гранд кулінар
– 2 авокадо;
– 4–5 помидоров черри;
– свежая кинза;
– сушеный или свежий перец чили;
– щепотка соли.
- Помойте и разрежьте авокадо на две половинки, выньте косточку ножом. С помощью ложки отделите мякоть от кожуры и разомните вилкой в пюре.
- Нарежьте черри на маленькие кусочки, смешайте с авокадо.
- Мелко нарежьте кинзу и чили, посолите и перемешайте с авокадо и черри.
- Вкусная и полезная намазка готова к потреблению.
Лучше всего подавать гуакамоле с лавашом, гренками, хлебцами или с тортильей. Приятного аппетита!
Брускеты с хамоном и крем-сыром
- Время: 10 минут
- Порции: 5–6
- Калорийность на 100 граммов: 108 ккал
Брускеты / Фото Обозреватель
– французский багет;
– крем-сыр;
– хамон или другой мясной деликатес;
– огурец.
- Нарежьте багет на кусочки и подсушите на сковородке или в духовке несколько минут.
- На горячие кусочки брускеты намажьте крем-сыр и выложите кусочки хамона или другого мясного лакомства.
- Нарежьте огурец кружочками и выложите сверху на брускету. Приятного аппетита!
Салат из киви
- Время: 7 минут
- Порции: 5–6
- Калорийность на 100 граммов: 128 ккал
Салат из пекинской капусты и киви / Фото Лайф
– 1 головка пекинской капусты;
– 5–6 киви;
– майонез на ваш вкус.
- Порежьте пекинскую капусту в глубокую салатницу.
- Почистите киви от кожуры. Нарежьте киви половинками и смешайте с пекинской капустой.
- Заправьте салат майонезом. Перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Сыр в кляре с ягодным соусом
- Время: 15 минут
- Порции: 5–6
- Калорийность на 100 граммов: 175 ккал
Сыр в кляре / Фото Екомісто
– 300 г моцареллы (не в рассоле);
– панировочные сухари;
– яйцо;
– ягодный джем или мед.
- Нарежьте моцареллу на брусочки.
- Запанируйте сыр в яйце и панировочных сухарях.
- Разогрейте сковородку с маслом или фритюрницу и обжарьте на ней сыр в кляре до румяной корочки.
- Подавайте сыр в кляре к столу горячим и с медом или ягодным соусом. Лучше всего подходит клубничный, сливовый и клюквенный джем. Приятного аппетита!
Греческий салат
- Время: 15 минут
- Порции: 5–6
- Калорийность на 100 граммов: 202 ккал
Греческий салат / Фото Їсти
– 200 г сыра Фета;
– 1 огурец;
– 3–4 помидора;
– болгарский перец;
– черные оливки;
– ½ красного лука;
– смесь сухих итальянских специй;
– оливковое масло.
- Тщательно помойте все овощи. Удалите семена из сладкого перца, хвостики с помидоров.
- Нарежьте овощи кубиками, лук полукольцами и перемешайте.
- Заправьте овощи специями и оливковым маслом.
- Выложите на салат оливки и нарезанный средними кубиками сыр.
- Сбрызните салат сверху маслом и посыпьте немного орегано. Приятного аппетита!
Запеченные шампиньоны с сыром
- Время: 15 минут
- Порции: 5–6
- Калорийность на 100 граммов: 306 ккал
Фаршированные грибы / Фото Апетит
– шампиньоны;
– твердый сыр;
– чеснок;
– лук;
– майонез.
- Почистите грибы, срежьте ножки. Шапочки шампиньонов оставьте целыми, а ножки мелко нарежьте.
- Нарежьте лук мелким кубиком и обжарьте на сковородке вместе с ножками шампиньонов.
- Добавьте в зажарку выжатый чеснок и перемешайте. Специи по вкусу.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выложите шапочки грибов на противень для выпекания.
- Смешайте зажарку с майонезом и начините ею шапочки шампиньонов.
- Натрите твердый сыр на мелкую терку и посыпьте им грибы.
- Выпекайте фаршированные грибы 10 минут и сразу подавайте к столу горячими. Приятного аппетита!