Видимо, у каждого было, что пришли друзья или родственники, а вы не подготовились к их приходу. Чтобы показать свое гостеприимство и угостить их чем-то большим, кроме чая, мы подготовили для вас несколько рецептов в помощь.

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Мы подобрали рецепты на любой вкус и содержимое холодильника. Мы уверены, что вы справитесь, а гости будут сыты и довольны!

Гуакамоле

Время : 5 минут

: 5 минут Порции : 3–4 (300 граммов)

: 3–4 (300 граммов) Калорийность на 100 граммов: 98 ккал



Гуакамоле / Фото Гранд кулінар

Ингредиенты:

– 2 авокадо;

– 4–5 помидоров черри;

– свежая кинза;

– сушеный или свежий перец чили;

– щепотка соли.

Помойте и разрежьте авокадо на две половинки, выньте косточку ножом. С помощью ложки отделите мякоть от кожуры и разомните вилкой в пюре. Нарежьте черри на маленькие кусочки, смешайте с авокадо. Мелко нарежьте кинзу и чили, посолите и перемешайте с авокадо и черри. Вкусная и полезная намазка готова к потреблению.

Лучше всего подавать гуакамоле с лавашом, гренками, хлебцами или с тортильей. Приятного аппетита!

Брускеты с хамоном и крем-сыром

Время: 10 минут

10 минут Порции: 5–6

5–6 Калорийность на 100 граммов: 108 ккал



Брускеты / Фото Обозреватель

Ингредиенты:

– французский багет;

– крем-сыр;

– хамон или другой мясной деликатес;

– огурец.

Нарежьте багет на кусочки и подсушите на сковородке или в духовке несколько минут. На горячие кусочки брускеты намажьте крем-сыр и выложите кусочки хамона или другого мясного лакомства. Нарежьте огурец кружочками и выложите сверху на брускету. Приятного аппетита!

Салат из киви

Время: 7 минут

7 минут Порции: 5–6

5–6 Калорийность на 100 граммов: 128 ккал



Салат из пекинской капусты и киви / Фото Лайф

Ингредиенты:

– 1 головка пекинской капусты;

– 5–6 киви;

– майонез на ваш вкус.

Порежьте пекинскую капусту в глубокую салатницу. Почистите киви от кожуры. Нарежьте киви половинками и смешайте с пекинской капустой. Заправьте салат майонезом. Перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Сыр в кляре с ягодным соусом

Время: 15 минут

15 минут Порции : 5–6

: 5–6 Калорийность на 100 граммов: 175 ккал



Сыр в кляре / Фото Екомісто

Ингредиенты:

– 300 г моцареллы (не в рассоле);

– панировочные сухари;

– яйцо;

– ягодный джем или мед.

Нарежьте моцареллу на брусочки. Запанируйте сыр в яйце и панировочных сухарях. Разогрейте сковородку с маслом или фритюрницу и обжарьте на ней сыр в кляре до румяной корочки. Подавайте сыр в кляре к столу горячим и с медом или ягодным соусом. Лучше всего подходит клубничный, сливовый и клюквенный джем. Приятного аппетита!

Греческий салат

Время: 15 минут

15 минут Порции : 5–6

: 5–6 Калорийность на 100 граммов: 202 ккал



Греческий салат / Фото Їсти

Ингредиенты:

– 200 г сыра Фета;

– 1 огурец;

– 3–4 помидора;

– болгарский перец;

– черные оливки;

– ½ красного лука;

– смесь сухих итальянских специй;

– оливковое масло.

Тщательно помойте все овощи. Удалите семена из сладкого перца, хвостики с помидоров. Нарежьте овощи кубиками, лук полукольцами и перемешайте. Заправьте овощи специями и оливковым маслом. Выложите на салат оливки и нарезанный средними кубиками сыр. Сбрызните салат сверху маслом и посыпьте немного орегано. Приятного аппетита!

Запеченные шампиньоны с сыром

Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 5–6

5–6 Калорийность на 100 граммов: 306 ккал



Фаршированные грибы​ / Фото Апетит

Ингредиенты:

– шампиньоны;

– твердый сыр;

– чеснок;

– лук;

– майонез.