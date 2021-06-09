Мабуть, у кожного було, що прийшли друзі або родичі, а ви не підготувалися до їхнього приходу. Щоб забезпечити свою гостинність та нагодувати їх чимось більших окрім чаю ми підготували для вас кілька помічних рецептів.

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Ми підібрали рецепти на будь-який смак та вміст холодильника. Ми впевнені, що вис правитесь, а гості будуть ситі та задоволені!

Гуакамоле

Час: 5 хвилин

Порції: 3 – 4 (300 грамів)

Калорійність на 100 грамів: 98 ккал



Гуакамоле / Фото Гранд кулінар

Інгредієнти:

– 2 авокадо;

– 4 – 5 помідорів чері;

– свіжа кінза;

– сушений або свіжий перець чилі;

– дрібка солі.

Помийте та розріжте авокадо на дві половинки, вийміть кісточку ножем. За допомогою ложки відділіть м'якоть від шкірки та розімніть її виделкою в пюре. Наріжте чері на маленькі шматочки, змішайте з авокадо. Дрібно насічіть кінзу та чилі, посоліть та перемішайте з авокадо та чері. Смачна й корисна намазка готова до споживання.

Найкраще подавати гуакамоле з лавашем, грінками, хлібцями або з тортильєю. Смачного!

Брускети з хамоном та крем-сиром

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порції : 5 – 6

: 5 – 6 Калорійність на 100 грамів: 108 ккал



Брускети / Фото Обозреватель

Інгредієнти:

– французький багет;

– крем-сир;

– хамон або інший м'ясний делікатес;

– огірок.

Наріжте багет на шматочки й підсушіть на сковорідці або в духовці кілька хвилин. На гарячі шматочки брускет намастіть крем-сир та викладіть шматочки хамону або іншого м'ясного смаколика. Наріжте огірок кружечками та викладіть зверху на брускету. Смачного!

Салат з ківі

Час : 7 хвилин

: 7 хвилин Порції : 5 – 6

: 5 – 6 Калорійність на 100 грамів: 128 ккал



Салат з пекінської капусти і ківі / Фото Лайф

Інгредієнти:

– 1 качан пекінської капусти;

– 5 – 6 ківі;

– майонез на ваш смак.

Насічіть пекінську капусту в глибоку салатницю. Почистіть ківі від шкірки. Наріжте ківі половинками та змішайте з пекінською капустою. Заправте салат майонезом. перемішайте та подавайте до столу. Смачного!

Сир в клярі з ягідним соусом

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порції : 5 – 6

: 5 – 6 Калорійність на 100 грамів: 175 ккал



Сир в клярі / Фото Екомісто

Інгредієнти:

– 300 г моцарели (не в розсолі);

– панірувальні сухарі;

– яйце;

– ягідний джем або мед.

Наріжте моцарелу на брусочки. Запаніруйте сир в яйці та панірувальних сухарях. Розігрійте сковорідку з олією або фритюрницю та обсмажте на ній сир в клярі до рум'яної скоринки. Подавайте сир в клярі до столу гарячим та з медом або ягідним соусом. Найкраще підходить полуничний, сливовий та журавлиновий джем. Смачного!

Грецький салат

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порції : 5 – 6

: 5 – 6 Калорійність на 100 грамів: 202 ккал



Грецький салат / Фото Їсти

Інгредієнти:

– 200 г сиру Фета;

– 1 огірок;

– 3 – 4 помідори;

– болгарський перець;

– чорні оливки;

– ½ червоної цибулі;

– суміш сухих італійських спецій;

– оливкова олія.

Ретельно помийте всі овочі. Видаліть насіння з солодкого перцю, хвостики з помідорів. Наріжте овочі кубиками, цибулю півкільцями та перемішайте. Заправте овочі спеціями та оливковою олією. Викладіть на салат оливки та нарізаний сир на середні кубики. Збризніть салат зверху олією та посипте трішки орегано. Смачного!

Запечені печериці з сиром

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порції : 5 – 6

: 5 – 6 Калорійність на 100 грамів: 306 ккал



Фаршировані гриби / Фото Апетит

Інгредієнти:

– печериці;

– твердий сир;

– часник;

– цибуля;

– майонез.