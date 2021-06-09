Мабуть, у кожного було, що прийшли друзі або родичі, а ви не підготувалися до їхнього приходу. Щоб забезпечити свою гостинність та нагодувати їх чимось більших окрім чаю ми підготували для вас кілька помічних рецептів.
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Ми підібрали рецепти на будь-який смак та вміст холодильника. Ми впевнені, що вис правитесь, а гості будуть ситі та задоволені!
Гуакамоле
- Час: 5 хвилин
- Порції: 3 – 4 (300 грамів)
- Калорійність на 100 грамів: 98 ккал
Гуакамоле / Фото Гранд кулінар
- Помийте та розріжте авокадо на дві половинки, вийміть кісточку ножем. За допомогою ложки відділіть м'якоть від шкірки та розімніть її виделкою в пюре.
- Наріжте чері на маленькі шматочки, змішайте з авокадо.
- Дрібно насічіть кінзу та чилі, посоліть та перемішайте з авокадо та чері.
- Смачна й корисна намазка готова до споживання.
Найкраще подавати гуакамоле з лавашем, грінками, хлібцями або з тортильєю. Смачного!
Брускети з хамоном та крем-сиром
- Час: 10 хвилин
- Порції: 5 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 108 ккал
Брускети / Фото Обозреватель
- Наріжте багет на шматочки й підсушіть на сковорідці або в духовці кілька хвилин.
- На гарячі шматочки брускет намастіть крем-сир та викладіть шматочки хамону або іншого м'ясного смаколика.
- Наріжте огірок кружечками та викладіть зверху на брускету. Смачного!
Салат з ківі
- Час: 7 хвилин
- Порції: 5 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 128 ккал
Салат з пекінської капусти і ківі / Фото Лайф
- Насічіть пекінську капусту в глибоку салатницю.
- Почистіть ківі від шкірки. Наріжте ківі половинками та змішайте з пекінською капустою.
- Заправте салат майонезом. перемішайте та подавайте до столу. Смачного!
Сир в клярі з ягідним соусом
- Час: 15 хвилин
- Порції: 5 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 175 ккал
Сир в клярі / Фото Екомісто
- Наріжте моцарелу на брусочки.
- Запаніруйте сир в яйці та панірувальних сухарях.
- Розігрійте сковорідку з олією або фритюрницю та обсмажте на ній сир в клярі до рум'яної скоринки.
- Подавайте сир в клярі до столу гарячим та з медом або ягідним соусом. Найкраще підходить полуничний, сливовий та журавлиновий джем. Смачного!
Грецький салат
- Час: 15 хвилин
- Порції: 5 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 202 ккал
Грецький салат / Фото Їсти
- Ретельно помийте всі овочі. Видаліть насіння з солодкого перцю, хвостики з помідорів.
- Наріжте овочі кубиками, цибулю півкільцями та перемішайте.
- Заправте овочі спеціями та оливковою олією.
- Викладіть на салат оливки та нарізаний сир на середні кубики.
- Збризніть салат зверху олією та посипте трішки орегано. Смачного!
Запечені печериці з сиром
- Час: 15 хвилин
- Порції: 5 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 306 ккал
Фаршировані гриби / Фото Апетит
- Почистіть гриби від шкірки, зріжте ніжки. Шапочки печериць залишіть цілими, а ніжки дрібно наріжте.
- Наріжте цибулю дрібним кубиком та обсмажте на сковорідці разом з ніжками печериць.
- Додайте до засмажки вичавлений часник та перемішайте. Спеції на ваш смак.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Викладіть шапочки грибів на деко для випікання.
- Змішайте засмажку з майонезом та начиніть нею шапочки печериць.
- Натріть твердий сир на дрібну тертку та посипте ним гриби.
- Випікайте фаршировані гриби 10 хвилин та одразу подавайте до столу гарячими. Смачного!