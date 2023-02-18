Идеальный зимний напиток – это однозначно чай. Мы подобрали два рецепта вкусных чаев из облепихи и смородины.
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Подавайте их вкусному домашнему печенью, сладкому десерту или другой выпечке.
Рецепт чая из облепихи
- Время: 15 минут
Приготовление:
- Смешиваем облепиховое варенье, облепиху и добавляем ломтики апельсина.
- Заливаем все кипятком, добавляем палочку корицы, розмарин.
- Оставляем его настояться и наслаждаемся.
Рецепт чая из смородины
- Время: 15 минут
Приготовление:
- Нарезаем апельсины ломтиками. Смешиваем с бадьяном, соком апельсина и смородиной.
- Заливаем все кипятком и оставляем настояться на несколько минут.
Наслаждаемся!