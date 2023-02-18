Идеальный зимний напиток – это однозначно чай. Мы подобрали два рецепта вкусных чаев из облепихи и смородины.

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Подавайте их вкусному домашнему печенью, сладкому десерту или другой выпечке.

Рецепт чая из облепихи

  • Время: 15 минут

Приготовление:

  • Смешиваем облепиховое варенье, облепиху и добавляем ломтики апельсина.
  • Заливаем все кипятком, добавляем палочку корицы, розмарин.
  • Оставляем его настояться и наслаждаемся.

Рецепт чая из смородины

  • Время: 15 минут

Приготовление:

  • Нарезаем апельсины ломтиками. Смешиваем с бадьяном, соком апельсина и смородиной.
  • Заливаем все кипятком и оставляем настояться на несколько минут.

Наслаждаемся!