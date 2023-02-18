Ідеальний зимовий напій – це однозначно чай. Ми дібрали два рецепти смачних чаїв з обліпихи та смородини.

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Подавайте їх смачного домашнього печива, солодкого десерту чи іншої випічки.

Рецепт чаю з обліпихи

  • Час: 15 хвилин

Приготування:

  • Змішуємо обліпихове варення, обліпиху та додаємо скибки апельсина.
  • Заливаємо все окропом, додаємо палочку кориці, розмарин.
  • Залишаємо його настоятися та насолоджуємося.

Рецепт чаю зі смородини

  • Час: 15 хвилин

Приготування:

  • Нарізаємо апельсини скибками. Змішуємо з бадьяном, соком апельсина та смородиною.
  • Заливаємо все окропом та залишаємо настоятися на кілька хвилин.

Насолоджуємося!