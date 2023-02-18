Ідеальний зимовий напій – це однозначно чай. Ми дібрали два рецепти смачних чаїв з обліпихи та смородини.
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Подавайте їх смачного домашнього печива, солодкого десерту чи іншої випічки.
Рецепт чаю з обліпихи
- Час: 15 хвилин
Приготування:
- Змішуємо обліпихове варення, обліпиху та додаємо скибки апельсина.
- Заливаємо все окропом, додаємо палочку кориці, розмарин.
- Залишаємо його настоятися та насолоджуємося.
Рецепт чаю зі смородини
- Час: 15 хвилин
Приготування:
- Нарізаємо апельсини скибками. Змішуємо з бадьяном, соком апельсина та смородиною.
- Заливаємо все окропом та залишаємо настоятися на кілька хвилин.
Насолоджуємося!