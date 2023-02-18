Напиток от плохого настроения: готовим два разных чая

Чай – один из любимых напитков, который каждый день пьют украинцы. Мы предлагаем попробовать вам приготовить их из черники и облепихи.

Идеальный зимний напиток – это однозначно чай. Мы подобрали два рецепта вкусных чаев из облепихи и смородины.

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Подавайте их вкусному домашнему печенью, сладкому десерту или другой выпечке.

Рецепт чая из облепихи

Время: 15 минут

– облепиховое варенье;– мороженая облепиха;– розмарин;– палочка корицы;– апельсин.

Приготовление:

Смешиваем облепиховое варенье, облепиху и добавляем ломтики апельсина.

Заливаем все кипятком, добавляем палочку корицы, розмарин.

Оставляем его настояться и наслаждаемся.

Рецепт чая из смородины

Время: 15 минут

– апельсин;– 5 – 7 звездочек бадьяна;– 3 – 5 столовых ложек варенья смородины;– 1 литр кипятка.

Приготовление:

Нарезаем апельсины ломтиками. Смешиваем с бадьяном, соком апельсина и смородиной.

Заливаем все кипятком и оставляем настояться на несколько минут.

Наслаждаемся!