Напиток от плохого настроения: готовим два разных чая

18 февраля 2023, 11:13
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Оксана Крецул

Чай – один из любимых напитков, который каждый день пьют украинцы. Мы предлагаем попробовать вам приготовить их из черники и облепихи.

Идеальный зимний напиток – это однозначно чай. Мы подобрали два рецепта вкусных чаев из облепихи и смородины.

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Подавайте их вкусному домашнему печенью, сладкому десерту или другой выпечке.

Рецепт чая из облепихи

  • Время: 15 минут
Ингредиенты:
– облепиховое варенье;
– мороженая облепиха;
– розмарин;
– палочка корицы;
– апельсин.

Приготовление:

  • Смешиваем облепиховое варенье, облепиху и добавляем ломтики апельсина.
  • Заливаем все кипятком, добавляем палочку корицы, розмарин.
  • Оставляем его настояться и наслаждаемся.

Рецепт чая из смородины

  • Время: 15 минут
Ингредиенты:
– апельсин;
– 5 – 7 звездочек бадьяна;
– 3 – 5 столовых ложек варенья смородины;
– 1 литр кипятка.

Приготовление:

  • Нарезаем апельсины ломтиками. Смешиваем с бадьяном, соком апельсина и смородиной.

  • Заливаем все кипятком и оставляем настояться на несколько минут.

Наслаждаемся!

 

Автор: Богданна Рибак