Ресторан Алекса Якутова "Публицист" попал в сотню лучших в Украине

После проведения званого ужина ресторан шеф-повара и главного судьи реалити-шоу "Адская кухня" Алекса Якутова отметили топовые мировые гастрокритики и он вошел в 10 лучших ресторанов столицы и в список 100 лучших в Украине.

На днях журнал "Новое время" составил ежегодный рейтинг лучших ресторанов Украины, куда вошел и ресторан "Публицист" Алекса Якутова.

Читайте также Государственная поддержка и новые законы: что ждет пчеловодов в Украине – итоги дискуссии

Кроме этого заведение по версии журнала получило еще одну награду: его признали одним из 10 лучших ресторанов Киева. Гастрокритики отметили качество и изысканный вкус блюд Алекса Якутова.

Их считают топовыми фуд-журналистами в мире. Они ездят по разным ресторанам и пробуют местную еду. Потом пишут статьи о лучших заведениях, которые после их отзывов могут номинировать на престижную премию "50 best restaurants", – отметил Якутов.



Поркетта / Фото Новый канал

Шеф-повар и ресторатор угощал мировых гастрокритиков пончиками с улитками, хлебом на закваске, риетом (вариация паштета) из азовского судака с гречневой мисо и щучьей икрой, хумусом из зеленого горошка, молодой спаржи и овощей, поркеттой (итальянская вариация мясного рулета) из нутрии с муссом из ферментированных белых грибов и десертом из печеного перца.



Пончики с улитками / Фото Новый канал

Для меня большая честь, что они пришли именно в мой ресторан, на мои блюда, на меня как шефа,

– добавил шеф-повар.

Поздравляем шеф-повара с отличием и благодарим за развитие гастрономии в Украине.

Напомним вам, что– известный шеф-повар, ресторатор и главный судья кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал). Шеф-повар учился в кулинарных школах Европы, стажировался в Италии, Испании, США. Впоследствии Алекс дорос до должности бренд-шефа, получил престижную в поварских кругах премию "Пальмовая ветвь", стал шеф-поваром и партнером в ресторане "Игра с Огнем", а впоследствии открыл свой ресторан "Публицист".