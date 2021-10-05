Днями журнал "Новое время" склав щорічний рейтинг кращих ресторанів України, куди увійшов і ресторан "Публіцист" Алекса Якутова.

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Окрім цього заклад за версією журналу отримав ще одну нагороду, його визнали одним з 10 кращих ресторанів Києва. Гастрокритики відзначили якість і вишуканий смак страв Алекса Якутова.

Їх вважають топовими фуд-журналістами в світі. Вони їздять по різних ресторанах і куштують місцеву їжу. Потім пишуть статті про кращі заклади, які після їхніх відгуків можуть номінувати на престижну премію "50 best restaurants", – відзначив Якутов.



Поркета / Фото Новий канал

Шеф-кухар та ресторатор пригощав світових гастрокритиків пончиками з равликами, хлібом на заквасці, рієтом (варіація паштету) з азовського судака з гречаним місо та щучою ікрою, хумусом з зеленого горошку, молодої спаржі та овочів, поркетою (італійська варіація м'ясного рулету) з нутрії з мусом з ферментованих білих грибів та десертом з печеного перцю.



Пончики з равликами / Фото Новий канал

Для мене велика честь, що вони прийшли саме в мій ресторан, на мої страви, на мене як шефа, – додав шеф-кухар.

Щиро вітаємо шеф-кухаря із відзнакою та вдячну за розвиток гастрономії в Україні.

Нагадаємо вам, що Алекс Якутов – відомий шеф-кухар, ресторатор та головний суддя кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал). Шеф-кухар навчався в кулінарних школах Європи, стажувався в метрів кулінарії Італії, Іспанії, США. Згодом Алекс доріс до посади бренд-шефа, отримав престижну в кухарських колах премію "Пальмова гілка", став шеф-кухарем і партнером у ресторані "Гра з Вогнем", а згодом відкрив свій ресторан "Публіцист".