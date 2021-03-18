Еще несколько месяцев назад Владимир Ярославский заинтриговал своих поклонников замечательной новостью, в которой анонсировал некоторые детали своего нового заведения, в частности рассказал о концепции ресторана.

Талантливый шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" поделился с читателями эксклюзивной информацией, относительно своего нового заведения.

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Владимир Ярославский планирует открыть новое заведение в столице в начале следующего месяца. Шеф-повар активно делиться новостями о том, как проходит ремонт в его ресторане и о его концепции с открытой кухней.

В планах – подготовить небольшие сет-меню на ужине и запустить работу ресторана в тестовом режиме уже ближе к маю,

– прокомментировал Владимир Ярославский.

Само заведение ресторатор решил назвать – "Chef's Table".

Сейчас команда Владимира Ярославского максимально оперативно стараемся закончить ремонтные работы и чем скорей открыть двери нового ресторана.