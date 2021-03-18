Ще кілька місяців тому Володимир Ярославський заінтригував своїх шанувальників чудовою новиною, у якій анонсував деякі деталі свого нового закладу, зокрема розповів про концепцію ресторану.

Талановитий шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" поділився з читачами ексклюзивною інформацією, щодо свого нового закладу.

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Володимир Ярославський планує відкрити новий заклад в столиці на початку наступного місяця. Шеф-кухар активно ділитися новинами як проходить ремонт у його ресторані та про його концепцію з відкритою кухнею.

У планах – підготувати невеликі сет меню на вечері та запустити роботу ресторану у тестовому режимі вже ближче до травня, прокоментував Володимир Ярославський.

Сам заклад ресторатор вирішив назвати – "Chef’s Table".

Зараз команда Володимира Ярославського максимально оперативно намагаємося закінчити ремонтні роботи та чим хутчіше відкривати двері нового ресторану.