Ресторанные блюда на каждый день: почему стоит попробовать LaStrava

Современный ритм жизни требует новых решений по питанию. Ведь хочется сэкономить время, тратящееся на кухне, для других важных вещей.

Но можно ли получить вкусные блюда ресторанного уровня дома за считанные минуты? Спойлер: да! Это коллекция готовых блюд бренда LaStrava.

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Почему стоит попробовать LaStrava

Это быстро и просто

LaStrava – это готовая еда ресторанного уровня, которая позволяет сэкономить время и получить вкусный обед или ужин всего за 2 минуты. Достаточно выбрать любое блюдо, разогреть его – и можно наслаждаться шедевром мировой кухни прямо у себя дома.

Блюда ресторанного уровня от LaStrava / Фото LaStrava

Попробуйте блюда от испанского шеф-повара

Продукцию LaStrava разработал по собственным рецептам испанский шеф-повар Эдуардо Сальвадор.

Он работал во многих странах на разных континентах. Уникальные знания, требовательность ко всем тонкостям рецепта и любовь к своему делу – это то, что обеспечило работу в ресторанах со звездами Мишлен, а также честь готовить для королевских семей и других известных личностей.

Испанский шеф-повар Эдуардо Сальвадор / Фото LaStrava

LaStrava – готовые блюда ресторанного уровня

К каждому блюду в линейке LaStrava у Эдуардо Сальвадора был индивидуальный подход. Ведь одно – приготовить блюдо ресторанного уровня, а другое – запустить большое производство, заботясь о качестве и вкусе в каждой упаковке. И хотя это был большой челлендж для испанского шеф-повара, свой многолетний опыт Эдуардо изложил в лучших рецептах LaStrava.

Мы решили предложить украинцам не обычную еду, которую они едят ежедневно, а изысканные ресторанные блюда – разнообразить рацион и подарить новый опыт ежедневного питания. То есть мы хотели открыть для потребителей возможность пробовать ресторанные блюда, не выходя из дома,

– рассказал Эдуардо Сальвадор в интервью "Украинской правде".

Следовательно, бренд LaStrava имеет разнообразную линейку. В частности, в ассортименте – салат с говяжьим языком, итальянское ризотто, пикантная говядина, а также нежные митболы с курицей в сливочном или томатном соусе, хумус по традиционному рецепту из Каира и другие блюда ресторанного уровня.

LaStrava – готовые блюда ресторанного уровня / Фото LaStrava

LaStrava – блюда, созданные по всем ресторанным канонам и с привлечением инновационных технологий

Бренд LaStrava создает блюда по всем канонам ресторанной кухни. Потому французский соус демиглас готовят 48 часов, что не всегда делают даже в дорогих заведениях. А вот нут для хумуса замачивают на ночь и только потом варят с использованием настоящей тахини.

Рекомендуем обратить внимание и на ризотто. Чтобы рис имел более насыщенный вкус, его варят на испаряющемся в 10 раз бульоне. Однако ризотто все равно будет наслаждаться, как в Италии – аль-денте, на этом настаивал шеф-повар.

Когда вы попробуете мое ризотто, вам понравится. Я им очень горжусь. Вообще приготовить правильное ризотто – это определенное умение для повара. А вот приготовить блюдо и сохранить все его вкусовые качества в течение 8 недель – это уже челлендж, ведь достичь риса аль-денте для продукта долгого хранения очень сложно… Мой рис остается аль-денте в течение всего времени,

– заверил шеф-повар.

Как Эдуардо Сальвадоре удается сохранить свежесть блюда? Все потому, что на разных этапах производства применяют инновационные технологии, в частности, обработку продуктов высоким давлением (HPP – High Pressure Processing). Благодаря ей продукция может храниться долго.

Инновационная HPP технология не требует нагревания как обычная пастеризация. Проводят ее в специальной герметичной камере, где благодаря высокому давлению удается уничтожить споры и бактерии, не изменяя вкуса продукта и его полезных свойств.

К примеру, представьте, что вы приготовили мясо в духовке и хотите съесть его не через 1 – 2 дня после запекания, а через неделю. Благодаря обработке высоким давлением вы можете сделать это без дополнительных консервантов или пищевых добавок для увеличения срока годности. Следовательно, блюдо до 56 дней остается таким же полезным и свежим, как и в день приготовления.

Печеная говядина от LaStrava / Фото LaStrava

Мясо в линейке LaStrava будет особенно нежным. Эдуардо Сальвадор не скрывает: весь секрет в технологиях су-вид и slow cooking. Мясо упаковывается в вакуум и готовится около 10 часов при низких температурах (около 55 – 60°C). Поэтому привычные для украинцев говядина или курятина будут просто таять во рту.

Кроме этого, продукт сохраняет все свои полезные свойства, поэтому потребитель получает в полной мере белки и витамины, которые содержатся в говядине или курятине.

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Мясо от LaStrava будет особенно нежным / Фото LaStrava

Итак, выбирая LaStrava, вы сможете получить действительно качественную еду ресторанного уровня у себя дома. Ведь готовится она из лучших продуктов, по всем кулинарным правилам, да еще и по личным рецептам шеф-повара Эдуардо Сальвадора.

Мы можем гарантировать, что используем при производстве очень качественные ингредиенты, европейского уровня и даже, скажу без лишней скромности, лучшие. В Европе очень сложно найти продукт ready to eat такого качества,

– заверил шеф-повар.

Где найти блюда LaStrava

Украинцы уже могут оценить кулинарные шедевры Эдуардо Сальвадора. Продукция бренда доступна в сети фирменных магазинов "Мясомаркет".

Кроме этого, продукцию LaStrava можно заказать с доставкой по Киеву, совершив покупку в онлайн-супермакете или в ресторанах LaStrava в приложениях Glovo и BoltFood. Следить за новинками бренда вы можете в фейсбуке, инстаграме или на сайте.

Выбирайте LaStrava и уже в считанные минуты наслаждайтесь любимыми блюдами.