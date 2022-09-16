Та чи можна отримати смачні страви ресторанного рівня вдома за лічені хвилини? Спойлер: так! Це колекція готових страв бренду LaStrava.

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Чому варто спробувати LaStrava

Це швидко і просто

LaStrava – це готова їжа ресторанного рівня, яка дозволяє зекономити час та отримати смачний обід чи вечерю всього за 2 хвилини. Достатньо обрати будь-яку страву, розігріти її – і можна насолоджуватися шедевром світової кухні просто у себе вдома.

Страви ресторанного рівня від LaStrava / Фото LaStrava

Спробуйте страви від іспанського шеф-кухаря

Продукцію LaStrava розробив за власними рецептами іспанський шеф-кухар Едуардо Сальвадор.

Він працював у багатьох країнах на різних континентах. Унікальні знання, вимогливість до всіх тонкощів рецепта та любов до своєї справи – це те, що забезпечило йому роботу у ресторанах із зірками Мішлен, а також честь готувати для королівських родин й інших відомих особистостей.

Іспанський шеф-кухар Едуардо Сальвадор / Фото LaStrava

LaStrava – готові страви ресторанного рівня

До кожної страви у лінійці LaStrava Едуардо Сальвадор мав індивідуальний підхід. Адже одне – приготувати страву ресторанного рівня, а інше – запустити велике виробництво, дбаючи про якість та смак у кожній упаковці. І хоч це був великий челендж для іспанського шеф-кухаря, свій багаторічний досвід Едуардо виклав у кращих рецептах LaStrava.

Ми вирішили запропонувати українцям не звичайну їжу, яку вони їдять щодня, а вишукані ресторанні страви – щоб урізноманітнити раціон та подарувати новий досвід щоденного харчування. Тобто ми хотіли відкрити для споживачів можливість куштувати ресторанні страви, не виходячи з дому,

– розповів Едуардо Сальвадор в інтерв’ю "Українській правді".

Відтак бренд LaStrava має різноманітну лінійку. Зокрема, в асортименті – салат з яловичим язиком, італійське ризотто, пікантна яловичина, а також ніжні мітболи з куркою у вершковому або томатному соусі, хумус за традиційним рецептом з Каїра та інші страви ресторанного рівня.

LaStrava – готові страви ресторанного рівня / Фото LaStrava

LaStrava – страви, створені за всіма ресторанними канонами та із залученням інноваційних технологій

Бренд LaStrava створює страви за всіма канонами ресторанної кухні. Тому французький соус деміглас готують 48 годин, що не завжди роблять навіть в дорогих закладах. А от нут для хумусу замочують на ніч, і лише потім варять з використанням справжньої тахіні.

Рекомендуємо звернути увагу і на ризотто. Щоб рис мав насиченіший смак, його варять на бульйоні, який випарюється в 10 разів. Однак ризотто все одно смакуватиме, як в Італії – аль-денте, на цьому наполягав шеф-кухар.

Коли ви спробуєте моє ризотто, воно вам сподобається. Я ним дуже пишаюся. Взагалі приготувати правильне ризотто – це певне вміння для кухаря. А ось приготувати страву і зберегти всі її смакові якості протягом 8 тижнів – це вже челендж, адже досягти рису аль-денте для продукту довгого зберігання дуже складно… Мій рис залишається аль-денте протягом усього часу,

– запевнив шеф-кухар.

Як Едуардо Сальвадору вдається зберегти свіжість страви? Все тому, що на різних етапах виробництва застосовують інноваційні технології, зокрема обробку продуктів високим тиском (HPP – High Pressure Processing). Завдяки їй продукція може зберігатися довго.

Інноваційна HPP технологія не вимагає нагрівання, як звичайна пастеризація. Проводять її у спеціальній герметичній камері, де завдяки високому тиску вдається знищити спори і бактерії, не змінюючи смак продукту і його корисні властивості.

До прикладу, уявіть, що ви приготували м’ясо у духовці та хочете з’їсти його не за 1 – 2 дні після запікання, а за тиждень. Завдяки обробці високим тиском ви це можете зробити без додаткових консервантів чи харчових добавок для збільшення терміну придатності. Відтак страва до 56 днів залишається такою ж корисною і свіжою, як і в день приготування.

Печена яловичина від LaStrava / Фото LaStrava

М’ясо у лінійці LaStrava буде особливо ніжним. Едуардо Сальвадор не приховує: весь секрет у технологіях су-від і slow cooking. М’ясо запаковується у вакуум та готується близько 10 годин за низьких температур (приблизно 55 – 60°C). Тому звичні для українців яловичина чи курятина просто танутимуть у роті.

Крім цього, продукт зберігає всі свої корисні властивості, а тому споживач отримує повною мірою білки та вітаміни, які містяться в яловичині чи курятині.

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М'ясо від LaStrava буде особливо ніжним / Фото LaStrava

Отже, обираючи LaStrava, ви зможете отримати справді якісну їжу ресторанного рівня у себе вдома. Адже готується вона з найкращих продуктів, за всіма кулінарними правилами та ще й за особистими рецептами шеф-кухаря Едуардо Сальвадора.

Ми можемо гарантувати, що використовуємо під час виробництва дуже якісні інгредієнти, європейського рівня і навіть, скажу без зайвої скромності, кращі. В Європі дуже складно знайти продукт ready to eat такої якості,

– запевнив шеф-кухар.

Де ж знайти страви LaStrava

Українці вже мають змогу оцінити кулінарні шедеври Едуардо Сальвадора. Продукція бренду доступна у мережі фірмових магазинів "М'ясомаркет".

Крім цього, продукцію LaStrava можна замовити з доставкою по Києву, здійснивши покупку в онлайн-супермакеті або ж у ресторанах LaStrava у застосунках Glovo та BoltFood. Стежити за новинками бренду ви можете в у фейсбуці, інстаграмі чи на сайті.

Обирайте LaStrava і вже за лічені хвилини смакуйте улюбленими стравами.