Что такое гастрономический гид Michelin

Гастрономический гид Michelin – влиятельный ресторанный рейтинг, выдаваемый компанией по производству шин Michelin еще с 1900 года.

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Изначально путеводитель включал разнообразные места, ориентированные на туристов: гостиницы, мастерские, автостоянки и заведения питания. Впоследствии в него включили рейтинг ресторанов с их ценами. Рестораны с высокими ценами обозначались звездой, слегка напоминавшей цветок.



Кулинарный гид Michelin / Фото Глобал Таймс

С 1926 года рейтинг путеводителя Michelin кардинально изменился – звездочка рядом с названием ресторана означала отличную кухню.

С 1930-х годов и до сих пор качество кухни оценивается по трем звездам:

1 звезда – очень хороший ресторан в своей категории

– очень хороший ресторан в своей категории 2 звезды – отличная кухня, ради ресторана стоит несколько отклониться от маршрута

– отличная кухня, ради ресторана стоит несколько отклониться от маршрута 3 звезды – замечательная работа шеф-повара, стоит сюда совершить отдельное путешествие.

К слову, в 2018 году Michelin Guide впервые написал о модернизированной украинской кухне, а точнее о шеф-поваре киевского ресторана "Канапа" Ярославе Артюхе.

Мы подготовили для вас 10 популярных и одновременно самых дешевых заведений из списка Michelin, которые вы можете посетить и насладиться изысканной кухней заведения.

10 самых дешевых ресторанов со звездами Michelin

Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice&Noodle

Адрес: Сингапур, 78 Smith Street

Сингапур, 78 Smith Street Кухня: сингапурская

сингапурская Средняя стоимость блюда: $2.20

блюда: $2.20 Лучшее в меню: кантонская курица в соевом соусе



Tim Ho Wan

Адрес: Гонконг, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po

Гонконг, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po Кухня: дом самы

дом самы Средняя стоимость блюда: $3.80

блюда: $3.80 Лучшее в меню: паровая булочка со свининой, вермишельный ролл с печенью



Hамо

Адрес: Южная Корея, Сеул, 2F, 819 Eonju-ro, Gangnam-gu

Южная Корея, Сеул, 2F, 819 Eonju-ro, Gangnam-gu Кухня: корейская

корейская Средняя стоимость блюда: $7.10

блюда: $7.10 Лучшее в меню: Jinju bibimbap



Chungokusai S.Sawada

Адрес: Япония, Осака, 1F, New Masago Building, 4-6-28 Nishitenma

Япония, Осака, 1F, New Masago Building, 4-6-28 Nishitenma Кухня: китайская

китайская Средняя стоимость блюда: $9.70

блюда: $9.70 Лучшее в меню: цыпленок Kaoridori



Jai Fai

Адрес: Таиланд, Бангкок, 327 Samran Rat Intersection

Таиланд, Бангкок, 327 Samran Rat Intersection Кухня: тайская

тайская Средняя стоимость блюда: $12

блюда: $12 Лучшее в меню: лапша с морепродуктами, омлет с мясом краба



Ginza Ibuki

Адрес: Япония, Токіо, B1F, Daini Matsuoka Building, 2-14-6 Ginza

Япония, Токіо, B1F, Daini Matsuoka Building, 2-14-6 Ginza Кухня: японская

японская Средняя стоимость блюда: $12.70

блюда: $12.70 Лучшее в меню: тунец, запеченный на соломе; жареный кунжутный тофу



Three Coins

Адрес: Тайвань, Тайбей, 46 Hengyang Road

Тайвань, Тайбей, 46 Hengyang Road Кухня : кантонская

: кантонская Средняя стоимость блюда: $13

блюда: $13 Лучшее в меню: утка по-пекински, морские ушки на пару



Lao Zheng Xing

Адрес: Китай, Шанхай, 556 Fuzhou Road

Китай, Шанхай, 556 Fuzhou Road Кухня: китайская

китайская Средняя стоимость блюда: $14.60

блюда: $14.60 Лучшее в меню: жареные речные креветки, тушеный морской огурец

L'antic Moli

Адрес: Испания, Таррагона, Barri Castell, 43559 El Castell

Испания, Таррагона, Barri Castell, 43559 El Castell Кухня: современный испанский

современный испанский Средняя стоимость блюда: $16.60

блюда: $16.60 Лучшее в меню: тапасы



Al's Place