Что такое гастрономический гид Michelin

Гастрономический гид Michelin – влиятельный ресторанный рейтинг, выдаваемый компанией по производству шин Michelin еще с 1900 года.

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Изначально путеводитель включал разнообразные места, ориентированные на туристов: гостиницы, мастерские, автостоянки и заведения питания. Впоследствии в него включили рейтинг ресторанов с их ценами. Рестораны с высокими ценами обозначались звездой, слегка напоминавшей цветок.


Кулинарный гид Michelin / Фото Глобал Таймс

С 1926 года рейтинг путеводителя Michelin кардинально изменился – звездочка рядом с названием ресторана означала отличную кухню.

С 1930-х годов и до сих пор качество кухни оценивается по трем звездам:

  • 1 звезда – очень хороший ресторан в своей категории
  • 2 звезды – отличная кухня, ради ресторана стоит несколько отклониться от маршрута
  • 3 звезды – замечательная работа шеф-повара, стоит сюда совершить отдельное путешествие.

К слову, в 2018 году Michelin Guide впервые написал о модернизированной украинской кухне, а точнее о шеф-поваре киевского ресторана "Канапа" Ярославе Артюхе.

Мы подготовили для вас 10 популярных и одновременно самых дешевых заведений из списка Michelin, которые вы можете посетить и насладиться изысканной кухней заведения.

10 самых дешевых ресторанов со звездами Michelin

Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice&Noodle

  • Адрес: Сингапур, 78 Smith Street
  • Кухня: сингапурская
  • Средняя стоимость блюда: $2.20
  • Лучшее в меню: кантонская курица в соевом соусе


Tim Ho Wan

  • Адрес: Гонконг, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po
  • Кухня: дом самы
  • Средняя стоимость блюда: $3.80
  • Лучшее в меню: паровая булочка со свининой, вермишельный ролл с печенью


Hамо

  • Адрес: Южная Корея, Сеул, 2F, 819 Eonju-ro, Gangnam-gu
  • Кухня: корейская
  • Средняя стоимость блюда: $7.10
  • Лучшее в меню: Jinju bibimbap


Chungokusai S.Sawada

  • Адрес: Япония, Осака, 1F, New Masago Building, 4-6-28 Nishitenma
  • Кухня: китайская
  • Средняя стоимость блюда: $9.70
  • Лучшее в меню: цыпленок Kaoridori


Jai Fai

  • Адрес: Таиланд, Бангкок, 327 Samran Rat Intersection
  • Кухня: тайская
  • Средняя стоимость блюда: $12
  • Лучшее в меню: лапша с морепродуктами, омлет с мясом краба


Ginza Ibuki

  • Адрес: Япония, Токіо, B1F, Daini Matsuoka Building, 2-14-6 Ginza
  • Кухня: японская
  • Средняя стоимость блюда: $12.70
  • Лучшее в меню: тунец, запеченный на соломе; жареный кунжутный тофу


Three Coins

  • Адрес: Тайвань, Тайбей, 46 Hengyang Road
  • Кухня: кантонская
  • Средняя стоимость блюда: $13
  • Лучшее в меню: утка по-пекински, морские ушки на пару


Lao Zheng Xing

  • Адрес: Китай, Шанхай, 556 Fuzhou Road
  • Кухня: китайская
  • Средняя стоимость блюда: $14.60
  • Лучшее в меню: жареные речные креветки, тушеный морской огурец

L'antic Moli

  • Адрес: Испания, Таррагона, Barri Castell, 43559 El Castell
  • Кухня: современный испанский
  • Средняя стоимость блюда: $16.60
  • Лучшее в меню: тапасы


Al's Place

  • Адрес: США, Сан-Франциско, 1499 Valencia Street
  • Кухня: американская
  • Средняя стоимость блюда: $18
  • Лучшее в меню: казаречче с кукурузой, беконом и пармезаном

 