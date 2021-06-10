Що таке гастрономічний гід Michelin

Гастрономічний гід Michelin – впливовий ресторанний рейтинг, що видається компанією з виробництва шин Michelin ще з 1900 року.

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Спочатку путівник включав різноманітні місця орієнтовані на туристів: готелі, майстерні, автостоянки та заклади харчування. Згодом до нього включили рейтинг ресторанів з їх цінами. Ресторани з високими цінами позначалися зіркою, що злегка нагадувала квітку.



Кулінарний гід Michelin / Фото Глобал Таймс

Від 1926 року рейтинг путівника Michelin кардинально змінився – зірочка поруч з назвою ресторану означала відмінну кухню.

З 1930-х років й до сьогодні якість кухні оцінюється за трьома зірками:

1 зірка — дуже хороший ресторан у своїй категорії

— дуже хороший ресторан у своїй категорії 2 зірки — відмінна кухня, заради ресторану варто дещо відхилитись від маршруту

— відмінна кухня, заради ресторану варто дещо відхилитись від маршруту 3 зірки — чудова робота шеф-кухаря, варто сюди здійснити окрему подорож.

До слова, у 2018 році Michelin Guide вперше написав про модернізовану українську кухню, а точніше про шеф-кухаря київського ресторану "Канапа" Ярослав Артюха.

Ми підготували для вас 10 популярних та водночас найдешевших закладів зі списку Michelin, котрі ви можете відвідати та насолодитися вишуканою кухнею закладу.

10 найдешевших ресторанів із зірками Michelin

Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice&Noodle

Адреса: Сінгапур, 78 Smith Street

Сінгапур, 78 Smith Street Кухня: сінгапурська

сінгапурська Середня вартість страви: $ 2.20

страви: $ 2.20 Найкраще з меню: кантонська курка в соєвому соусі



Tim Ho Wan

Адреса: Гонконг, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po

Гонконг, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po Кухня: дім сами

дім сами Середня вартість страви: $ 3.80

страви: $ 3.80 Найкраще з меню: парова булочка зі свининою, вермішельний рол з печінкою



Hамо

Адреса: Південна Корея, Сеул, 2F, 819 Eonju-ro, Gangnam-gu

Південна Корея, Сеул, 2F, 819 Eonju-ro, Gangnam-gu Кухня: корейська

корейська Середня вартість страви: $ 7.10

страви: $ 7.10 Найкраще з меню: Jinju bibimbap



Chungokusai S.Sawada

Адреса: Японія, Осака, 1F, New Masago Building, 4-6-28 Nishitenma

Японія, Осака, 1F, New Masago Building, 4-6-28 Nishitenma Кухня: китайська

китайська Середня вартість страви: $ 9.70

страви: $ 9.70 Найкраще з меню: курча Kaoridori



Jai Fai

Адреса: Таїланд, Бангкок, 327 Samran Rat Intersection

Таїланд, Бангкок, 327 Samran Rat Intersection Кухня: тайська

тайська Середня вартість страви: $ 12

страви: $ 12 Найкраще з меню: локшина з морепродуктами, омлет з м'ясом краба



Ginza Ibuki

Адреса: Японія, Токіо, B1F, Daini Matsuoka Building, 2-14-6 Ginza

Японія, Токіо, B1F, Daini Matsuoka Building, 2-14-6 Ginza Кухня: японська

японська Середня вартість страви: $ 12.70

страви: $ 12.70 Найкраще з меню: тунець, запечений на соломі; смажений кунжутний тофу



Three Coins

Адреса: Тайвань, Тайбей, 46 Hengyang Road

Тайвань, Тайбей, 46 Hengyang Road Кухня : кантонська

: кантонська Середня вартість страви: $ 13

страви: $ 13 Найкраще з меню: качка по-пекінськи, морські вушка на пару



Lao Zheng Xing

Адреса: Китай, Шанхай, 556 Fuzhou Road

Китай, Шанхай, 556 Fuzhou Road Кухня: китайська

китайська Середня вартість страви: $ 14.60

страви: $ 14.60 Найкраще з меню: смажені річкові креветки, тушкований морський огірок

L'antic Moli

Адреса: Іспанія, Таррагона, Barri Castell, 43559 El Castell

Іспанія, Таррагона, Barri Castell, 43559 El Castell Кухня: сучасна іспанська

сучасна іспанська Середня вартість страви: $ 16.60

страви: $ 16.60 Найкраще з меню: тапаси



Al's Place