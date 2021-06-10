Що таке гастрономічний гід Michelin
Гастрономічний гід Michelin – впливовий ресторанний рейтинг, що видається компанією з виробництва шин Michelin ще з 1900 року.
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Спочатку путівник включав різноманітні місця орієнтовані на туристів: готелі, майстерні, автостоянки та заклади харчування. Згодом до нього включили рейтинг ресторанів з їх цінами. Ресторани з високими цінами позначалися зіркою, що злегка нагадувала квітку.
Кулінарний гід Michelin / Фото Глобал Таймс
Від 1926 року рейтинг путівника Michelin кардинально змінився – зірочка поруч з назвою ресторану означала відмінну кухню.
З 1930-х років й до сьогодні якість кухні оцінюється за трьома зірками:
- 1 зірка — дуже хороший ресторан у своїй категорії
- 2 зірки — відмінна кухня, заради ресторану варто дещо відхилитись від маршруту
- 3 зірки — чудова робота шеф-кухаря, варто сюди здійснити окрему подорож.
До слова, у 2018 році Michelin Guide вперше написав про модернізовану українську кухню, а точніше про шеф-кухаря київського ресторану "Канапа" Ярослав Артюха.
Ми підготували для вас 10 популярних та водночас найдешевших закладів зі списку Michelin, котрі ви можете відвідати та насолодитися вишуканою кухнею закладу.
10 найдешевших ресторанів із зірками Michelin
Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice&Noodle
- Адреса: Сінгапур, 78 Smith Street
- Кухня: сінгапурська
- Середня вартість страви: $ 2.20
- Найкраще з меню: кантонська курка в соєвому соусі
Tim Ho Wan
- Адреса: Гонконг, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po
- Кухня: дім сами
- Середня вартість страви: $ 3.80
- Найкраще з меню: парова булочка зі свининою, вермішельний рол з печінкою
Hамо
- Адреса: Південна Корея, Сеул, 2F, 819 Eonju-ro, Gangnam-gu
- Кухня: корейська
- Середня вартість страви: $ 7.10
- Найкраще з меню: Jinju bibimbap
Chungokusai S.Sawada
- Адреса: Японія, Осака, 1F, New Masago Building, 4-6-28 Nishitenma
- Кухня: китайська
- Середня вартість страви: $ 9.70
- Найкраще з меню: курча Kaoridori
Jai Fai
- Адреса: Таїланд, Бангкок, 327 Samran Rat Intersection
- Кухня: тайська
- Середня вартість страви: $ 12
- Найкраще з меню: локшина з морепродуктами, омлет з м'ясом краба
Ginza Ibuki
- Адреса: Японія, Токіо, B1F, Daini Matsuoka Building, 2-14-6 Ginza
- Кухня: японська
- Середня вартість страви: $ 12.70
- Найкраще з меню: тунець, запечений на соломі; смажений кунжутний тофу
Three Coins
- Адреса: Тайвань, Тайбей, 46 Hengyang Road
- Кухня: кантонська
- Середня вартість страви: $ 13
- Найкраще з меню: качка по-пекінськи, морські вушка на пару
Lao Zheng Xing
- Адреса: Китай, Шанхай, 556 Fuzhou Road
- Кухня: китайська
- Середня вартість страви: $ 14.60
- Найкраще з меню: смажені річкові креветки, тушкований морський огірок
L'antic Moli
- Адреса: Іспанія, Таррагона, Barri Castell, 43559 El Castell
- Кухня: сучасна іспанська
- Середня вартість страви: $ 16.60
- Найкраще з меню: тапаси
Al's Place
- Адреса: США, Сан-Франциско, 1499 Valencia Street
- Кухня: американська
- Середня вартість страви: $ 18
- Найкраще з меню: казаречче з кукурудзою, беконом та пармезаном