Доступные рестораны со звездами Michelin: где поесть дешево и изысканно

Если вы думали, что попасть в рестораны со звездами Michelin могут только состоятельные – вы ошибаетесь. Индонезийский путеводитель Traveloka составил рейтинг 50 заведений с отличиями гастрономического гида Michelin с 1 и 2 звездами, в которых можно попробовать блюда по адекватным ценам. Мы расскажем вам о первой десятке рейтинга самых дешевых ресторанов с отличием Michelin.
Что такое гастрономический гид Michelin
Гастрономический гид Michelin – влиятельный ресторанный рейтинг, выдаваемый компанией по производству шин Michelin еще с 1900 года.
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Изначально путеводитель включал разнообразные места, ориентированные на туристов: гостиницы, мастерские, автостоянки и заведения питания. Впоследствии в него включили рейтинг ресторанов с их ценами. Рестораны с высокими ценами обозначались звездой, слегка напоминавшей цветок.
Кулинарный гид Michelin / Фото Глобал Таймс
С 1926 года рейтинг путеводителя Michelin кардинально изменился – звездочка рядом с названием ресторана означала отличную кухню.
С 1930-х годов и до сих пор качество кухни оценивается по трем звездам:
- 1 звезда – очень хороший ресторан в своей категории
- 2 звезды – отличная кухня, ради ресторана стоит несколько отклониться от маршрута
- 3 звезды – замечательная работа шеф-повара, стоит сюда совершить отдельное путешествие.
К слову, в 2018 году Michelin Guide впервые написал о модернизированной украинской кухне, а точнее о шеф-поваре киевского ресторана "Канапа" Ярославе Артюхе.
Мы подготовили для вас 10 популярных и одновременно самых дешевых заведений из списка Michelin, которые вы можете посетить и насладиться изысканной кухней заведения.
10 самых дешевых ресторанов со звездами Michelin
Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice&Noodle
- Адрес: Сингапур, 78 Smith Street
- Кухня: сингапурская
- Средняя стоимость блюда: $2.20
- Лучшее в меню: кантонская курица в соевом соусе
Tim Ho Wan
- Адрес: Гонконг, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po
- Кухня: дом самы
- Средняя стоимость блюда: $3.80
- Лучшее в меню: паровая булочка со свининой, вермишельный ролл с печенью
Hамо
- Адрес: Южная Корея, Сеул, 2F, 819 Eonju-ro, Gangnam-gu
- Кухня: корейская
- Средняя стоимость блюда: $7.10
- Лучшее в меню: Jinju bibimbap
Chungokusai S.Sawada
- Адрес: Япония, Осака, 1F, New Masago Building, 4-6-28 Nishitenma
- Кухня: китайская
- Средняя стоимость блюда: $9.70
- Лучшее в меню: цыпленок Kaoridori
Jai Fai
- Адрес: Таиланд, Бангкок, 327 Samran Rat Intersection
- Кухня: тайская
- Средняя стоимость блюда: $12
- Лучшее в меню: лапша с морепродуктами, омлет с мясом краба
Ginza Ibuki
- Адрес: Япония, Токіо, B1F, Daini Matsuoka Building, 2-14-6 Ginza
- Кухня: японская
- Средняя стоимость блюда: $12.70
- Лучшее в меню: тунец, запеченный на соломе; жареный кунжутный тофу
Three Coins
- Адрес: Тайвань, Тайбей, 46 Hengyang Road
- Кухня: кантонская
- Средняя стоимость блюда: $13
- Лучшее в меню: утка по-пекински, морские ушки на пару
Lao Zheng Xing
- Адрес: Китай, Шанхай, 556 Fuzhou Road
- Кухня: китайская
- Средняя стоимость блюда: $14.60
- Лучшее в меню: жареные речные креветки, тушеный морской огурец
L'antic Moli
- Адрес: Испания, Таррагона, Barri Castell, 43559 El Castell
- Кухня: современный испанский
- Средняя стоимость блюда: $16.60
- Лучшее в меню: тапасы
Al's Place
- Адрес: США, Сан-Франциско, 1499 Valencia Street
- Кухня: американская
- Средняя стоимость блюда: $18
- Лучшее в меню: казаречче с кукурузой, беконом и пармезаном