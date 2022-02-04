Рис по-мексикански: рецепт с замороженными овощами
4 февраля 2022 , 18:06Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Надоели гарниры из макарон или картофеля? Выберите рис с овощами! Он быстр в приготовлении, питателен и подойдет к мясу.
Чтобы приготовить рис с овощами, вам нужно всего несколько простых шагов и доступные ингредиенты. Гарнир отлично подойдет к мясным блюдам из курочки.
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Зимой используйте замороженные овощи, а летом – свежие.
Рецепт мексиканского риса с овощами
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Фото Damn delicious
– 1 столовая ложка оливкового масла.
– 2 зубчика чеснока;
– 1 луковица (нарезанная кубиками);
– 1 1/2 стакана риса басмати;
– 1 банка томатного соуса;
– 1 1/2 стакана овощного бульона;
– 1 стакан замороженной кукурузы;
– 1/2 стакана нарезанной кубиками моркови;
– 1/2 стакана замороженного зеленого горошка;
– 1/4 чайной ложки порошка чили;
– 1/4 чайной ложки тмина;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 2 помидора;
– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев кинзы.
Приготовление:
- В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем измельченный чеснок и лук.
Фото Damn delicious
- Через 2 – 3 минуты, когда они станут прозрачными, высыпьте рис. Обжаривайте его с овощами 2 минуты.
Фото Damn delicious
- Добавьте томатный соус и овощной бульон, доведите все до кипения.
Фото Damn delicious
- Смешайте кукурузу, морковь, горошек, порошок чили и тмин, сдобрите солью и перцем.
Фото Damn delicious
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Доведите все до кипения и накройте крышкой. Убавьте огонь и тушите блюдо до готовности риса (13 – 16 минут).
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Добавьте помидоры и перемешайте.
Фото Damn delicious
- Подавайте готовый гарнир из риса и овощей, украсив измельченной кинзой.
Приятного аппетита!