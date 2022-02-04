Рис по-мексикански: рецепт с замороженными овощами

4 февраля 2022 , 18:06
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Источник:

Damn delicious

Надоели гарниры из макарон или картофеля? Выберите рис с овощами! Он быстр в приготовлении, питателен и подойдет к мясу.

Чтобы приготовить рис с овощами, вам нужно всего несколько простых шагов и доступные ингредиенты. Гарнир отлично подойдет к мясным блюдам из курочки.

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Зимой используйте замороженные овощи, а летом – свежие.

Рецепт мексиканского риса с овощами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6


Фото Damn delicious

Ингредиенты:
– 1 столовая ложка оливкового масла.
– 2 зубчика чеснока;
– 1 луковица (нарезанная кубиками);
– 1 1/2 стакана риса басмати;
– 1 банка томатного соуса;
– 1 1/2 стакана овощного бульона;
– 1 стакан замороженной кукурузы;
– 1/2 стакана нарезанной кубиками моркови;
– 1/2 стакана замороженного зеленого горошка;
– 1/4 чайной ложки порошка чили;
– 1/4 чайной ложки тмина;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 2 помидора;
– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев кинзы.
 

Приготовление:

  1. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем измельченный чеснок и лук.


Фото Damn delicious

  1. Через 2 – 3 минуты, когда они станут прозрачными, высыпьте рис. Обжаривайте его с овощами 2 минуты.


Фото Damn delicious

  1. Добавьте томатный соус и овощной бульон, доведите все до кипения.


Фото Damn delicious

  1. Смешайте кукурузу, морковь, горошек, порошок чили и тмин, сдобрите солью и перцем.


Фото Damn delicious

  1. Доведите все до кипения и накройте крышкой. Убавьте огонь и тушите блюдо до готовности риса (13 – 16 минут).

  2. Добавьте помидоры и перемешайте.


Фото Damn delicious

  1. Подавайте готовый гарнир из риса и овощей, украсив измельченной кинзой.

Приятного аппетита! 

Автор: Богданна Рибак