Щоб приготувати рис з овочами вам потрібно всього кілька простих кроків та доступні інгредієнти. Гарнір відмінно підійде м'ясних страв з курочки.

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Взимку використовуйте заморожені овочі, а влітку – свіжі.

Рецепт мексиканського рису з овочами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 1 столова ложка оливкової олії.

– 2 зубчики часнику;

– 1 цибулина (нарізана кубиками);

– 1 1/2 склянки рису басматі;

– 1 банка томатного соусу;

– 1 1/2 склянки овочевого бульйону;

– 1 склянка замороженої кукурудзи;

– 1/2 склянки нарізаної кубиками моркви;

– 1/2 склянки замороженого зеленого горошку;

– 1/4 чайної ложки порошку чилі;

– 1/4 чайної ложки кмину;

– сіль;

– свіжомелений чорний перець;

– 2 помідори;

– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя кінзи.



Приготування:

У сковорідці розігрійте оливкову олію та обсмажте на ній подрібнений часник та цибулю.



Фото Damn delicious

Через 2 – 3 хвилини, коли вони стануть прозорими висипте рис. Обсмажуйте його з овочами 2 хвилини.



Фото Damn delicious

Додайте томатний соус і овочевий бульйон, доведіть все до кипіння.



Фото Damn delicious

Змішайте кукурудзу, моркву, горошок, порошок чилі і кмин, присмачте сіллю і перцем.



Фото Damn delicious

Доведіть все до кипіння та накрийте кришкою. Зменште вогонь і тушкуйте страву до готовності рису (13 – 16 хвилин).

Додайте помідори та перемішайте.



Фото Damn delicious

Подавайте готовий гарнір з рису та овочів прикрасивши подрібненою кінзою.

Смачного!