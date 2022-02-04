Чтобы приготовить рис с овощами, вам нужно всего несколько простых шагов и доступные ингредиенты. Гарнир отлично подойдет к мясным блюдам из курочки.
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Зимой используйте замороженные овощи, а летом – свежие.
Рецепт мексиканского риса с овощами
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Фото Damn delicious
Приготовление:
- В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем измельченный чеснок и лук.
Фото Damn delicious
- Через 2 – 3 минуты, когда они станут прозрачными, высыпьте рис. Обжаривайте его с овощами 2 минуты.
Фото Damn delicious
- Добавьте томатный соус и овощной бульон, доведите все до кипения.
Фото Damn delicious
- Смешайте кукурузу, морковь, горошек, порошок чили и тмин, сдобрите солью и перцем.
Фото Damn delicious
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Доведите все до кипения и накройте крышкой. Убавьте огонь и тушите блюдо до готовности риса (13 – 16 минут).
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Добавьте помидоры и перемешайте.
Фото Damn delicious
- Подавайте готовый гарнир из риса и овощей, украсив измельченной кинзой.
Приятного аппетита!