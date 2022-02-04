Чтобы приготовить рис с овощами, вам нужно всего несколько простых шагов и доступные ингредиенты. Гарнир отлично подойдет к мясным блюдам из курочки.

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Зимой используйте замороженные овощи, а летом – свежие.

Рецепт мексиканского риса с овощами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 1 столовая ложка оливкового масла.

– 2 зубчика чеснока;

– 1 луковица (нарезанная кубиками);

– 1 1/2 стакана риса басмати;

– 1 банка томатного соуса;

– 1 1/2 стакана овощного бульона;

– 1 стакан замороженной кукурузы;

– 1/2 стакана нарезанной кубиками моркови;

– 1/2 стакана замороженного зеленого горошка;

– 1/4 чайной ложки порошка чили;

– 1/4 чайной ложки тмина;

– соль;

– свежемолотый черный перец;

– 2 помидора;

– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев кинзы.



Приготовление:

В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем измельченный чеснок и лук.



Фото Damn delicious

Через 2 – 3 минуты, когда они станут прозрачными, высыпьте рис. Обжаривайте его с овощами 2 минуты.



Фото Damn delicious

Добавьте томатный соус и овощной бульон, доведите все до кипения.



Фото Damn delicious

Смешайте кукурузу, морковь, горошек, порошок чили и тмин, сдобрите солью и перцем.



Фото Damn delicious

Доведите все до кипения и накройте крышкой. Убавьте огонь и тушите блюдо до готовности риса (13 – 16 минут). Добавьте помидоры и перемешайте.



Фото Damn delicious

Подавайте готовый гарнир из риса и овощей, украсив измельченной кинзой.

Приятного аппетита!