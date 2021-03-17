Рецепт риса с овощами: постное блюдо на каждый день
Если думаете, что приготовить на ужин, чтобы было полезно и вкусно. Мы подготовили для вас простой рецепт риса с овощами, который понравится всем.
Источник:24 канал
Вкусный рис с овощами – отличный вариант для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост. Также можно добавить кукурузу, морковь. Блюдо можно подавать как основное или как гарнир.
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Рецепт риса
- Тщательно промойте рис.
- Лук очистите, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом.
- Помойте тщательно лимон, выжмите сок.
- В кастрюле с кипятком отварите зеленый горошек, сцедите воду.
- В кастрюлю выложите рис, добавьте масло, лук, лимонный сок, перемешайте, добавьте соль, перец. Влейте два стакана воды, накройте крышкой, тушите в течение 25-30 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, добавьте горошек. Приятного аппетита!
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