Если думаете, что приготовить на ужин, чтобы было полезно и вкусно. Мы подготовили для вас простой рецепт риса с овощами, который понравится всем.

Вкусный рис с овощами – отличный вариант для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост. Также можно добавить кукурузу, морковь. Блюдо можно подавать как основное или как гарнир. Читайте также Рецепт крем–супа с горошком: постное блюдо на каждый день Рецепт риса Ингредиенты:

– 200 граммов риса;

– 1 луковица;

– 150 граммов замороженного зеленого горошка;

– соль,

– перец;

– подсолнечное масло;

– ½ лимона. Тщательно промойте рис. Лук очистите, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом. Помойте тщательно лимон, выжмите сок. В кастрюле с кипятком отварите зеленый горошек, сцедите воду. В кастрюлю выложите рис, добавьте масло, лук, лимонный сок, перемешайте, добавьте соль, перец. Влейте два стакана воды, накройте крышкой, тушите в течение 25-30 минут до готовности. Выложите на тарелку, добавьте горошек. Приятного аппетита!