Якщо думаєте, що приготувати на вечерю, щоб було корисно та смачно. Ми підготували для вас простий рецепт рису з овочами, який сподобається усім.

Смачний рис з овочами – чудовий варіант для вегетаріанців та тих, хто дотримується посту. Також можна додати кукурудзу, моркву. Страву можна подавати як основну або як гарнір. Читайте також Рецепт крем-супу з горошком: пісна страва на кожен день Рецепт рису Інгредієнти:

– 200 грамів рису;

– 1 цибуля;

– 150 грамів замороженого зеленого горошку;

– сіль;

– перець;

– соняшникова олія;

– ½ лимону. Ретельно промийте рис. Цибулю почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією. Помийте ретельно лимон, вичавіть сік. У каструлі з окропом відваріть зелений горошок, зцідіть воду. У каструлю викладіть рис, додайте олію, цибулю, лимонний сік, перемішайте, додайте сіль, перець. Влийте дві склянки води, накрийте кришкою, тушкуйте протягом 25-30 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, додайте горошок. Смачного!