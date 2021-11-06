Рисово-кабачковые оладьи, которые можно есть на диете: быстрый рецепт для полезного обеда
6 ноября 2021 , 15:10Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Если вам приспичило поесть жареного, но вы на диете – у нас есть для вас рецепт отличного блюда. Оладьи из риса и кабачков приготовленные на небольшом количестве оливкового масла не только не повредят вашей фигуре, но и принесут удовольствие от блюда.
Оливковое масло можно заменить маслом ГХИ или кокосовым маслом, а кабачок на тыкву. Давайте готовить и кормить полезно вместе с нами!
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Как приготовить рисово-кабачковые оладьи
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Оладьи / Фото Fat Killers
– 250 г пропаренного риса;
– 250 г кабачка;
– 80 г репчатого лука;
– 1 сырое куриное яйцо;
- 50 г пшеничной муки высшего сорта;
– соль;
– черный молотый перец;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Натрите кабачок на мелкой терке, отожмите лишнюю влагу.
- Лук нарежьте мелкими кубиками.
Оладьи / Фото Fat Killers
- Смешайте рис с кабачком и луком, добавьте яйцо и специи.
- Тщательно вымешайте массу для оладий.
- Добавьте муку и перемешайте массу до однородной консистенции.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте оладьи с обеих сторон.
Оладьи / Фото Fat Killers
- Подавайте оладьи к столу со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!