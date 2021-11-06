Рисово-кабачковые оладьи, которые можно есть на диете: быстрый рецепт для полезного обеда

Если вам приспичило поесть жареного, но вы на диете – у нас есть для вас рецепт отличного блюда. Оладьи из риса и кабачков приготовленные на небольшом количестве оливкового масла не только не повредят вашей фигуре, но и принесут удовольствие от блюда.

Оливковое масло можно заменить маслом ГХИ или кокосовым маслом, а кабачок на тыкву. Давайте готовить и кормить полезно вместе с нами!

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Как приготовить рисово-кабачковые оладьи

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 2



Оладьи / Фото Fat Killers

– 250 г пропаренного риса;– 250 г кабачка;– 80 г репчатого лука;– 1 сырое куриное яйцо;- 50 г пшеничной муки высшего сорта;– соль;– черный молотый перец;– оливковое масло.

Приготовление:

Натрите кабачок на мелкой терке, отожмите лишнюю влагу.

Лук нарежьте мелкими кубиками.



Оладьи / Фото Fat Killers

Смешайте рис с кабачком и луком, добавьте яйцо и специи.

Тщательно вымешайте массу для оладий.

Добавьте муку и перемешайте массу до однородной консистенции.

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте оладьи с обеих сторон.



Оладьи / Фото Fat Killers