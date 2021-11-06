Рисово-кабачковые оладьи, которые можно есть на диете: быстрый рецепт для полезного обеда

6 ноября 2021 , 15:10
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Если вам приспичило поесть жареного, но вы на диете – у нас есть для вас рецепт отличного блюда. Оладьи из риса и кабачков приготовленные на небольшом количестве оливкового масла не только не повредят вашей фигуре, но и принесут удовольствие от блюда.

Оливковое масло можно заменить маслом ГХИ или кокосовым маслом, а кабачок на тыкву. Давайте готовить и кормить полезно вместе с нами!

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Как приготовить рисово-кабачковые оладьи

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2


Оладьи / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– 250 г пропаренного риса;
– 250 г кабачка;
– 80 г репчатого лука;
– 1 сырое куриное яйцо;
- 50 г пшеничной муки высшего сорта;
– соль;
– черный молотый перец;
– оливковое масло.

Приготовление:

  1. Натрите кабачок на мелкой терке, отожмите лишнюю влагу.
     
  2. Лук нарежьте мелкими кубиками.


Оладьи / Фото Fat Killers

  1. Смешайте рис с кабачком и луком, добавьте яйцо и специи.
     
  2. Тщательно вымешайте массу для оладий.
     
  3. Добавьте муку и перемешайте массу до однородной консистенции.
     
  4. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте оладьи с обеих сторон.


Оладьи / Фото Fat Killers

  1. Подавайте оладьи к столу со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак