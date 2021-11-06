Оливковое масло можно заменить маслом ГХИ или кокосовым маслом, а кабачок на тыкву. Давайте готовить и кормить полезно вместе с нами!

Читайте также Тыква и курица – идеальное комбо: 3 блюда, за которые вы полюбите осень

Как приготовить рисово-кабачковые оладьи

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2


Оладьи / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Натрите кабачок на мелкой терке, отожмите лишнюю влагу.
  2. Лук нарежьте мелкими кубиками.


Оладьи / Фото Fat Killers

  1. Смешайте рис с кабачком и луком, добавьте яйцо и специи.
  2. Тщательно вымешайте массу для оладий.
  3. Добавьте муку и перемешайте массу до однородной консистенции.
  4. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте оладьи с обеих сторон.


Оладьи / Фото Fat Killers

  1. Подавайте оладьи к столу со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!