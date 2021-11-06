Оливковое масло можно заменить маслом ГХИ или кокосовым маслом, а кабачок на тыкву. Давайте готовить и кормить полезно вместе с нами!
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Как приготовить рисово-кабачковые оладьи
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Оладьи / Фото Fat Killers
Приготовление:
- Натрите кабачок на мелкой терке, отожмите лишнюю влагу.
- Лук нарежьте мелкими кубиками.
Оладьи / Фото Fat Killers
- Смешайте рис с кабачком и луком, добавьте яйцо и специи.
- Тщательно вымешайте массу для оладий.
- Добавьте муку и перемешайте массу до однородной консистенции.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте оладьи с обеих сторон.
Оладьи / Фото Fat Killers
- Подавайте оладьи к столу со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!