Если вам приспичило поесть жареного, но вы на диете – у нас есть для вас рецепт отличного блюда. Оладьи из риса и кабачков приготовленные на небольшом количестве оливкового масла не только не повредят вашей фигуре, но и принесут удовольствие от блюда.