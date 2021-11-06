Оливкову олію можна замінити масло ГХІ або кокосовою олією, а кабачок на гарбуз. Нумо готувати та харчувати корисно разом з нами!

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Як приготувати рисово-кабачкові оладки

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Оладки / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Натріть кабачок на дрібній тертці, відіжміть зайву вологу.
  1. Цибулю наріжте дрібними кубиками.


Оладки / Фото Fat Killers

  1. Змішайте рис з кабачком та цибулею, додайте яйце та спеції.
  1. Ретельно вимішайте масу для оладок.
  1. Додайте борошно та перемішайте масу до однорідної консистенції.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте оладки з обох сторін.


Оладки / Фото Fat Killers

  1. Подавайте оладки до столу зі сметаною або грецьким йогуртом. Смачного!