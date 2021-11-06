Оливкову олію можна замінити масло ГХІ або кокосовою олією, а кабачок на гарбуз. Нумо готувати та харчувати корисно разом з нами!
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Як приготувати рисово-кабачкові оладки
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Оладки / Фото Fat Killers
Приготування:
- Натріть кабачок на дрібній тертці, відіжміть зайву вологу.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками.
Оладки / Фото Fat Killers
- Змішайте рис з кабачком та цибулею, додайте яйце та спеції.
- Ретельно вимішайте масу для оладок.
- Додайте борошно та перемішайте масу до однорідної консистенції.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте оладки з обох сторін.
Оладки / Фото Fat Killers
- Подавайте оладки до столу зі сметаною або грецьким йогуртом. Смачного!