Якщо вам закортіло поїсти смаженого, але ви на дієті – у нас є для вас рецепт відмінної страви. Оладки з рису та кабачків приготовані на невеликій кількості оливкової олії не тільки не зашкодять вашій фігурі, а й принесуть задоволення від страви.