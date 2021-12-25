Шеф-повар и автор книги "Кухня 101: секреты кулинарного уверенности" Холли Клегг поделилась рецептом нежного и яркого чизкейка. Десерт называется "Красный бархат".
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После приготовления чизкейк можно поставить в морозильную камеру и достать его перед сервировкой.
Как приготовить "Красный бархат"
Рецепт рассчитан на 2 пирога-чизкейка примерно по 20 сантиметров в диаметре.
Время приготовления: 80 минут.
Пример сервировки чизкейка / Фото Ли Джексон
Что надо для чизкейка:
- 1 ¼ стакана сахара
- 2 яйца
- 1 яичный белок
- 1 столовая ложка кукурузного крахмала
- 3 столовые ложки какао
- 1 стакан нежирной сметаны
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- ½ стакана молока
- 1 чайная ложка уксуса
- 1 бутылка красного пищевого красителя (30 миллилитров)
- два 20-сантиметровых шоколадных коржа
Приготовление
Как создать основу для пирога
Шоколадную основу можно купить в магазине, однако, если есть желание создать весь чизкейк собственноручно, кулинар рассказала, как сделать основу для пирога.
Используйте 1 ¼ стакана шоколада, 1 столовую ложку сахара, ½ чайной ложки ванильного экстракта, две столовые ложки растопленного сливочного масла, соедините все, вдавите на дно формы и выпекайте при 175 °С в течение 10 минут,
– сказала Клегг.
Как приготовить чизкейк
- Разогрейте духовку до 175 °С. В миске взбейте творог, молоко и сахар до кремообразного состояния.
- Добавьте яйца, яичный белок, кукурузный крахмал, какао, сметану, экстракт ванили, уксус и красный пищевой краситель, тщательно перемешайте.
- Вылейте творожную смесь на корж. Выпекайте 35–40 минут или пока центр не станет твердым.
- Выключите духовку и оставьте пирог в ней на 30 минут. Накройте крышкой и поставьте в холодильник до полного остывания.
"Красный бархат" / Фото thebestcheesecakerecipes