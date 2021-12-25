Шеф-кухарка та авторка книги "Кухня 101: секрети кулінарної впевненості" Холлі Клегг поділилася рецептом ніжного та яскравого чизкейку. Десерт має назву "Червоний оксамит".

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Після приготування чизкейк можна поставити у морозильну камеру та дістати його перед сервіруванням.

Як приготувати "Червоний оксамит"

Рецепт розрахований на 2 пироги-чизкейки приблизно по 20 сантиметрів у діаметрі.

Час приготування: 80 хвилин.

Приклад сервірування чизкейку / Фото Лі Джексон

Що треба для чизкейку:

1 ¼ склянки цукру

2 яйця

1 яєчний білок

1 столова ложка кукурудзяного крохмалю

3 столові ложки какао

1 склянка нежирної сметани

1 чайна ложка ванільного екстракту

½ склянки молока

1 чайна ложка оцту

1 пляшка червоного харчового барвника (30 мілілітрів)

2 20-сантиметрові коржі шоколадного пирога

Приготування

Як створити основу для пирога

Шоколадну основу можна придбати в магазині, проте, якщо є бажання створити весь чизкейк власноруч, кулінарка розповіла, як зробити основу для пирога.

Використовуйте 1 ¼ склянки шоколаду, 1 столову ложку цукру, ½ чайної ложки ванільного екстракту, дві столові ложки розтопленого вершкового масла, перемішайте все, втисніть на дно форми та випікайте при 175 °С протягом 10 хвилин,

– зазначила Клегг.

Як приготувати чизкейк

Розігрійте духовку до 175 °С. У мисці збийте сир, молоко і цукор до кремоподібного стану. Додайте яйця, яєчний білок, кукурудзяний крохмаль, какао, сметану, екстракт ванілі, оцет і червоний харчовий барвник, ретельно перемішайте. Налийте сирну суміш на корж. Випікайте 35 – 40 хвилин або поки центр не стане твердим. Вимкніть духовку і залиште пиріг у ній на 30 хвилин. Накрийте кришкою і поставте в холодильник до повного охолодження.

"Червоний оксамит" / Фото thebestcheesecakerecipes