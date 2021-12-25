Рождественский десерт: как приготовить нежный чизкейк к праздничному столу

В новогодние праздники хочется удивить гостей изысканными блюдами и не прилагать слишком много усилий. Автор кулинарной книги рассказала, как приготовить замечательный десерт к рождественскому столу легко и без усилий.

Шеф-повар и автор книги "Кухня 101: секреты кулинарного уверенности" Холли Клегг поделилась рецептом нежного и яркого чизкейка. Десерт называется "Красный бархат".

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После приготовления чизкейк можно поставить в морозильную камеру и достать его перед сервировкой.

Как приготовить "Красный бархат"

Рецепт рассчитан на 2 пирога-чизкейка примерно по 20 сантиметров в диаметре.

Время приготовления: 80 минут.

Пример сервировки чизкейка / Фото Ли Джексон

Что надо для чизкейка:

1 ¼ стакана сахара

2 яйца

1 яичный белок

1 столовая ложка кукурузного крахмала

3 столовые ложки какао

1 стакан нежирной сметаны

1 чайная ложка ванильного экстракта

½ стакана молока

1 чайная ложка уксуса

1 бутылка красного пищевого красителя (30 миллилитров)

два 20-сантиметровых шоколадных коржа

Приготовление

Как создать основу для пирога

Шоколадную основу можно купить в магазине, однако, если есть желание создать весь чизкейк собственноручно, кулинар рассказала, как сделать основу для пирога.

Используйте 1 ¼ стакана шоколада, 1 столовую ложку сахара, ½ чайной ложки ванильного экстракта, две столовые ложки растопленного сливочного масла, соедините все, вдавите на дно формы и выпекайте при 175 °С в течение 10 минут,

– сказала Клегг.

Как приготовить чизкейк

Разогрейте духовку до 175 °С. В миске взбейте творог, молоко и сахар до кремообразного состояния. Добавьте яйца, яичный белок, кукурузный крахмал, какао, сметану, экстракт ванили, уксус и красный пищевой краситель, тщательно перемешайте. Вылейте творожную смесь на корж. Выпекайте 35–40 минут или пока центр не станет твердым. Выключите духовку и оставьте пирог в ней на 30 минут. Накройте крышкой и поставьте в холодильник до полного остывания.

"Красный бархат" / Фото thebestcheesecakerecipes