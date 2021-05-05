Кондитер Екатерина Пескова делась с читателями своим рецептом полезного и свежего блюда-ризотто на соевых сливках со шпинатом и зеленым горошком. Девушка призналась, что обожает такие блюда.
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Рецепт вегетарианского ризотто
- Нарежьте мелким кубиком лук шалот, зеленый лук и чеснок.
- Разогрейте оливковое масло на сковородке, добавьте нарезанные овощи и обжарьте их 3 – 4 минуты.
- Добавьте к овощам рис, перемешайте и жарьте еще несколько минут.
- Влейте на сковородку овощной бульон и варите 20-30 минут. Не забудьте помешивать блюдо пока рис не впитает всю жидкость.
- Взбейте в чаше блендера шпинат со сливками до однородной консистенции.
- Вылейте смесь из шпината в рис, добавьте зеленый горошек, цедру лимона, соль и черный молотый перец. Варите блюдо еще 5-10 минут до кремовой консистенции.
- Выложите ризотто на тарелку, посыпьте пармезаном и свежими листьями шпината. Приятного аппетита!