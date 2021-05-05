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Рецепт курицы в кисло-сладком соусе от шеф-повара

  1. Тщательно натрите кусочки курицы солью и перцем, смажьте кукурузным крахмалом.
  2. Вбейте яйца в мисочку и размешайте до однородной консистенции. Смочите в яичной массе курятину.
  3. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней курятину до хрустящей корочки.
  4. Переложите курятину на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
  5. В большой сковороде разогрейте масло и обжарьте на нем чеснок до появления аромата.
  6. Добавьте к чесноку болгарский перец нарезанный небольшими кубиками, яблочный уксус, соевый соус, кетчуп и сахар. Доведите соус до кипения и когда он загустеет, введите в него курятину.
  7. Тщательно перемешайте мясо с соусом, переложите на тарелку и украсьте мелко нарезанным зеленым лучком и посыпьте кунжутными семенами. Приятного аппетита!

Лучше всего подавать курятину в кисло-сладком соусе вместе с отварным белым рисом.