Кондитерка Катерина Пєскова поділася з читачами своїм рецептом корисної та свіжої страви – різотто на соєвих вершках зі шпинатом та зеленим горошком. Дівчина зізналася, що обожнює такі страви.

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Рецепт вегетаріанського різотто

  1. Наріжте дрібним кубиком цибулю шалот, зелену цибулю та часник.
  2. Розігрійте оливкову олію на сковорідці, додайте нарізані овочі та обсмажте їх 3 – 4 хвилини.
  3. Додайте до овочів рис, перемішайте та смажте ще кілька хвилин.
  4. Влийте на сковорідку овочевий бульйон та варіть 20 – 30 хвилин. Не забудьте помішувати страву доки рис не вбере всю рідину.
  5. Збийте в чаші блендера шпинат з вершками до однорідної консистенції.
  6. Вилийте суміш зі шпинату до рису, додайте зелений горошок, цедру лимона, сіль та чорний мелений перець. Варіть страву ще 5 – 10 хвилин до кремової консистенції.
  7. Викладіть різотто на тарілку, посипте пармезаном та свіжим листям шпинату. Смачного!