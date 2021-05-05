Кондитерка Катерина Пєскова поділася з читачами своїм рецептом корисної та свіжої страви – різотто на соєвих вершках зі шпинатом та зеленим горошком. Дівчина зізналася, що обожнює такі страви.
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Рецепт вегетаріанського різотто
- Наріжте дрібним кубиком цибулю шалот, зелену цибулю та часник.
- Розігрійте оливкову олію на сковорідці, додайте нарізані овочі та обсмажте їх 3 – 4 хвилини.
- Додайте до овочів рис, перемішайте та смажте ще кілька хвилин.
- Влийте на сковорідку овочевий бульйон та варіть 20 – 30 хвилин. Не забудьте помішувати страву доки рис не вбере всю рідину.
- Збийте в чаші блендера шпинат з вершками до однорідної консистенції.
- Вилийте суміш зі шпинату до рису, додайте зелений горошок, цедру лимона, сіль та чорний мелений перець. Варіть страву ще 5 – 10 хвилин до кремової консистенції.
- Викладіть різотто на тарілку, посипте пармезаном та свіжим листям шпинату. Смачного!