Невероятно вкусный и диетический ролл с тунцом в лаваше прекрасно подойдет для сытного завтрака или перекуса.

Ролл с тунцом в лаваше полезный и низкокалорийный. Его можно подавать к столу как закуску, или лакомиться им на завтрак или на перекус.

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Обязательно добавляйте к роллу тунец в собственном соку, он содержит больше питательных веществ и меньше калорий.

По этому рецепту у вас получится четыре невероятно вкусные порции полезного ролла с тунцом в лаваше.

Рецепт ролла с тунцом в лаваше

Ингредиенты:

– 200 г лаваша;

– 200 г тунца в своем соку;

– 1 квашеный огурец;

– листья салата на ваш вкус;

– 70 г сыра Фета;

– 2 яйца;

– 80 г густого греческого йогурта;

– 5 г горчицы;

– специи на ваш вкус.