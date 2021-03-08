Рецепт диетического ролла с тунцом в лаваше: вкусно и полезно на перекус или завтрак
Невероятно вкусный и диетический ролл с тунцом в лаваше прекрасно подойдет для сытного завтрака или перекуса.
Источник:инстаграм Fat Killers
Ролл с тунцом в лаваше полезный и низкокалорийный. Его можно подавать к столу как закуску, или лакомиться им на завтрак или на перекус.
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Обязательно добавляйте к роллу тунец в собственном соку, он содержит больше питательных веществ и меньше калорий.
По этому рецепту у вас получится четыре невероятно вкусные порции полезного ролла с тунцом в лаваше.
Рецепт ролла с тунцом в лаваше
- Отварите куриные яйца в подсоленной воде до готовности.
- Греческий йогурт смешайте с горчицей, добавьте специи по вашему вкусу.
- Листья салата помойте водой, просушите на бумажном полотенце и нарежьте на небольшие кусочки.
- Нарежьте кусочками сыр Фета, яйца и квашеный огурец.
- Разложите лист лаваша, смажьте его соусом и выложите сверху все ингредиенты.
- Закрутите лаваш с начинкой в тесный рулет и отправьте в холодильник. Перед подачей на стол нарежьте ролл с тунцом на порционные куски и наслаждайтесь отменным вкусом. Приятного аппетита!
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