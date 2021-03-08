Неймовірно смачний та дієтичний рол з тунцем в лаваші чудово підійде для ситного сніданку чи перекусу.

Рол з тунцем в лаваші корисний та низькокалорійний. Його можна подавати до столу як закуску, або ласувати ним на сніданок або на перекус.

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Обов'язково додавайте до ролу тунець у власному соку, він містить більше поживних речовин та менше калорій.

За цим рецептом у вас вийде чотири неймовірно смачні порції корисного ролу з тунцем у лаваші.

Рецепт ролу з тунцем у лаваші

Інгредієнти:

– 200 г лавашу;

– 200 г тунця у своєму соку;

– 1 квашений огірок;

– листя салату на ваш смак;

– 70 г сиру Фета;

– 2 яйця;

– 80 г густого грецького йогурту;

– 5 г гірчиці;

– спеції на ваш смак.