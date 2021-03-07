Рецепт блинов со шпинатом и авокадо от Джейми Оливера
Известный английский шеф-повар, ресторатор Джейми Оливер поделился с читателями рецептом блинов с авокадо, которые вы можете приготовить на Масленицу.
Источник:инстаграм Джейми Оливера
Джейми Оливер предлагает приготовить блины со шпинатом с добавлением творога, острого соуса и салатом. Вкусное и сытное блюдо, понравится всем.
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Рецепт блинов
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В блендер выложите муку, добавьте яйцо, молоко, шпинат, соль, перец, взбейте до однородной консистенции.
- На разогретую сковороду добавьте оливковое масло, вылейте тесто, сформируйте блин, обжарьте несколько минут с двух сторон до золотой корочки, смажьте тонким слоем творога.
- Для приготовления салата помойте томаты, авокадо, очистите от кожуры, косточек, нарежьте ломтиками.
- Зеленый лук, помойте, измельчите ножом.
- В миску выложите томаты с авокадо, добавьте помытый шпинат, лук, кориандр, выжмите сок лайма, добавьте оливковое масло, соль, перец, перемешайте.
- Выложите на тарелку готовые блины. Подавайте с салатом и острым соусом чили. Приятного аппетита!
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