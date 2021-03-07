Известный английский шеф-повар, ресторатор Джейми Оливер поделился с читателями рецептом блинов с авокадо, которые вы можете приготовить на Масленицу.

Джейми Оливер предлагает приготовить блины со шпинатом с добавлением творога, острого соуса и салатом. Вкусное и сытное блюдо, понравится всем. Читайте также Рецепт блинов на Масленицу от Тани Литвиновой за 30 минут Рецепт блинов Ингредиенты:

– 350 граммов томатов черри;

– 100 граммов шпината;

– зеленый лук;

– 1 лайм;

– 1 яйцо;

– оливковое масло;

– 250 граммов муки;

– 250 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 300 граммов творога;

– острый соус чили;

– 15 граммов кориандра;

– соль, перец. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В блендер выложите муку, добавьте яйцо, молоко, шпинат, соль, перец, взбейте до однородной консистенции. На разогретую сковороду добавьте оливковое масло, вылейте тесто, сформируйте блин, обжарьте несколько минут с двух сторон до золотой корочки, смажьте тонким слоем творога. Для приготовления салата помойте томаты, авокадо, очистите от кожуры, косточек, нарежьте ломтиками. Зеленый лук, помойте, измельчите ножом. В миску выложите томаты с авокадо, добавьте помытый шпинат, лук, кориандр, выжмите сок лайма, добавьте оливковое масло, соль, перец, перемешайте. Выложите на тарелку готовые блины. Подавайте с салатом и острым соусом чили. Приятного аппетита!