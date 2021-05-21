Для изысканного романтического ужина можно приготовить такие варианты:

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Запеченная красная рыба под сливочно-лимонным соусом

Время подготовки: 15 минут

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 2 персоны

Лосось под сливочно-лимонным соусом / Фото Pinterest

Ингредиенты:

– 2 филе форели, семги или лосося;

– 2 чайные ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка итальянской смеси трав;

– 1/2 чайной ложки паприки;

– 1/2 стакана белого вина (или вермута);

– 1 небольшой лук-шалот (мелко нарезанный);

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1/4 стакана жирных сливок;

– 1 столовая ложка несоленого сливочного масла;

– 2 чайные ложки каперсов;

– 2 столовые ложки воды;

– 1/4 средней луковицы фенхеля (кубиками);

– 1/2 стакана горошка (свежего);

– 3 столовые ложки несоленого сливочного масла;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка жирных сливок;

– 4 – 5 красных картофелин (мелкие, очищенные и разрезанные на кубики);

– соль (по вкусу);

– перец (по вкусу).

Приготовление рыбы:

Покройте противень фольгой, смажьте обе стороны филе оливковым маслом. Положите кожей вниз и посыпьте смесью итальянских трав, паприкой и солью. Поместите в духовку и пеките рыбу примерно 4 минуты.

Приготовление соуса:

Между тем на небольшой сковороде на среднем огне разогрейте вино, лимонный сок и лук-шалот. Выпарите вино примерно до столовой ложки, добавьте сливок и продолжайте готовить на среднем огне минуту. Снимите с огня и перемешайте масло, каперсы, соль и белый перец. После этого залейте готовое филе соусом.

Приготовление гарнира:

Разогрейте духовую печь до 200 С. Держите форель в духовке, накрытой и теплой. На небольшую сковороду добавьте одну столовую ложку сливочного масла и одну чайную ложку оливкового масла. Добавьте картофельные кубики и жарьте с обеих сторон до хрустящей корочки. Приправляйте солью и перцем во время жарки. Для легкой остроты и пикантности добавьте копченой паприки. После приготовления выньте на выстланную бумажным полотенцем тарелку, чтобы избыток масла впитался. Храните картофель теплым до подачи.

Далее можно приготовить такой овощной гарнир. В кипяток соединяем горох и сливки с фенхелем. Варить, пока горох не смягчится, но не до кашеобразного состояния, около трех минут.

Презентация:

Сначала положите картофель, ложкой перекладывая горох на картофель, а теперь осторожно положите форель на верхнюю часть гороха. Полейте тарелку лимонно-сливочным соусом и для украшения добавьте немного поджаренных ломтиков миндаля.

Салат с сыром рокфор и грушей

Время подготовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Количество порций: 6 персон

Салат с сыром рокфор и грушей / Фото Pinterest

Ингредиенты:

– 1 головка салата, разорванная на кусочки;

– 3 груши (очищенные от кожуры, сердцевины и измельченные);

– 200 грамм сыра рокфор, порезанного кубиками;

– 1 авокадо;

– ½ стакана тонко нарезанного зеленого лука;

– ¼ стакана белого сахара;

– ¼ стакана грецких орехов;

– ⅓ стакана оливкового масла;

– 3 столовые ложки красного винного уксуса;

– ½ чайной ложки белого сахара;

– ½ чайной ложки подготовленной горчицы;

– 1 зубчик чеснока, измельченный;

– ½ чайной ложки соли;

– свежий молотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

В сковороде на среднем огне размешайте 1/4 стакана сахара вместе с орехами. Продолжайте осторожно помешивать, пока сахар не растает и не карамелизирует орехи. Осторожно переложите орехи на вощеную бумагу. Дать остыть, и разбить на кусочки. Для заправки смешайте масло, уксус, 1/2 чайной ложки сахара, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец. В большую миску для подачи положите салат, груши, голубой сыр, авокадо и зеленый лук. Полейте заправкой салат, посыпьте орехами и подавайте к столу.

Яблочный пирог с карамельным соусом

Время подготовки: 30 минут

Время приготовления: 1 час 20 минут

Количество порций: 8 персон

Яблочный пирог с карамельным соусом / Фото Pinterest

Ингредиенты:

Для карамельного соуса:

– 1/2 стакана темно-коричневого сахара;

– 1/2 стакана жирных сливок для взбивания (33%);

– 6 столовых ложек несоленого сливочного масла.

Для теста:

– 1/4 стакана пшеничной муки;

– 3/4 стакана сахарной пудры;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1/2 стакана охлажденного несоленого сливочного масла, нарезанного кубиками;

– 2 больших яичных желтка.

Для начинки:

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка муки;

– 1/2 чайной ложки молотой корицы;

– 1/2 чайной ложки молотого кардамона;

– 6 больших яблок, очищенных от кожицы, разрезанных на четвертинки.

Приготовление карамельного соуса:

Доведите сахар, сливки и масло до кипения в емкости на среднем огне, постоянно взбивая, пока сахар не растворится. Варите, пока карамель не загустеет, около 10 минут. Подогрейте на медленном огне перед использованием.

Приготовление теста:

Смешайте муку, сахарную пудру и соль. Добавьте масло и смешивайте до образования плотного теста. Добавьте яичные желтки. Месите тесто, пока не образуются влажные комочки. Соберите тесто в шар и охлаждайте по крайней мере 1 час. Тесто для хрустящей корочки можно приготовить заранее за 1 день. Храните охлажденным.

Приготовление начинки:

Взбейте сначала все ингредиенты в большой миске. Добавьте яблоки и размешайте до равномерного покрытия.

Выпекание:

Разогрейте духовую печь до 190° С. Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности до 30 сантиметрового круга. Переложите на форму со съемным дном. Сформируйте бортики высотой 2-3 сантиметра. Выложите плотно яблочные четвертинки. Выпекайте пирог, пока яблоки не станут мягкими, примерно 1 час 15 минут. Выньте пирог из печи. Пирог, что остыл покройте подогретым карамельным соусом. Соус можно подать также отдельно.

Как украсить стол для романтического ужина

Чтобы создать еще более романтическую атмосферу, можно засервировать стол и украсить красиво комнату.

Создайте интимную сервировку стола для двух и наслаждайтесь романтическим свиданием. Выберите украшения, которые имеют значение для вас обоих, например, любимые оттенки или цветы. Выберите тихую комнату, чтобы создать атмосферу релакса и наслаждения.

Столовый текстиль

Расстелите по столу чистую праздничную скатерть. Не используйте скатерти с яркими принтами, выбирайте классические нейтральные тона для элегантного вида. Для дополнительного эффекта используйте тканевые салфетки, которые подходят к цвету скатерти.

Как украсить стол / Фото Unsplash

Центральный элемент

Выберите декоративный центральный элемент. Это может быть цветочная композиция из любимых цветов в красивой вазе. Избегайте высокого центрального элемента, особенно если вы будете сидеть напротив друг друга, чтобы вы могли легко видеть любимого человека. Также можно использовать широкую прозрачную миску полную воды, в которой плавают лепестки цветов и маленькие свечки.

Свечи

Используйте свечи на столе вокруг центральной части, чтобы создать романтическую атмосферу при слабом освещении. Выбирайте их разной высоты и цветов, которые контрастны к скатерти, например, белые свечи с цветной скатертью или цветные – с белой. Также их следует выбрать без запаха, чтобы он не смешивался с ароматом пищи.

Украшение стола / Фото Unsplash

Цветы

Цветы являются естественным дополнением к свечам, но следите, чтобы они не закрывали естественное мерцание света. Выбирайте цветы, соответствующие тематике ужина, такие как розы для романтики или экзотические тропические сорта. Вазы должны соответствовать посуде, если это возможно. Маленькие живые растения или даже ветви, нанизанные мерцающими огоньками, могут заменить свежие цветы.

Посуда

Подберите к столу элегантную посуду, например белый фарфор в современном стиле. Избегайте несоответствующих тарелок ярких цветов или необычных узоров. Поставьте возле каждой тарелки прозрачный стакан для воды, а также фужер, если планируете пить алкогольные напитки.

Независимо от того, что будет на вашем столе, самое главное во время романтического ужина – это ваши чувства. Проведите это время незабываемо, а главное вкусно!