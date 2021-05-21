Для вишуканої романтичної вечері можна зготувати такі варіанти:

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Печена червона риба під вершково-лимонним соусом

Час підготовки: 15 хвилин

Час приготування: 15 хвилин

Кількість порцій: 2 персони

Лосось під вершково-лимонним соусом / Фото Pinterest

Інгредієнти:

– 2 філе форелі, сьомги чи лосося;

– 2 чайні ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка італійської суміші трав;

– 1/2 чайної ложки паприки;

– 1/2 склянки білого вина (або вермуту);

– 1 невелика цибуля шалот (дрібно нарізана);

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1/4 склянки жирних вершків;

– 1 столова ложка несолоного вершкового масла;

– 2 чайні ложки каперсів;

– 2 столові ложки води;

– 1/4 середньої цибулини фенхелю (кубиками);

– 1/2 склянки горошку (свіжого);

– 3 столові ложки несоленого вершкового масла;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка жирних вершків;

– 4 – 5 червоних картоплин (дрібні, очищені та розрізані на кубики);

– сіль (за смаком);

– перець (за смаком).

Приготування риби:

Покрийте деко фольгою, змастіть обидві сторони філе оливковою олією. Покладіть шкірою вниз і посипте сумішшю італійських трав, паприкою та сіллю. Помістіть у духовку та випікайте рибу приблизно 4 хвилини.

Приготування соусу:

Тим часом на невеликій пательні на середньому вогні розігрійте вино, лимонний сік та цибулю шалот. Випаріть вино приблизно до столової ложки, додайте вершків і продовжуйте готувати на середньому вогні хвилину. Зніміть з вогню і перемішайте масло, каперси, сіль і білий перець. Після того залийте готове філе соусом.

Приготування гарніру:

Розігрійте духову піч до 200 С. Тримайте форель в духовці, накритою та теплою. На невелику пательну додайте одну столову ложку вершкового масла і одну чайну ложку оливкової олії. Додайте картопляні кубики і смажте з обох боків до хрусткої скоринки. Приправляйте сіллю і перцем під час смажки. Для легкої гостринки та пікантності додайте копченої паприки. Після приготування вийміть на вистелену паперовим рушником тарілку, щоб надлишок олії вбрався. Зберігайте картоплю теплою до подачі.

Далі можна приготувати такий овочевий гарнір. В окріп з’єднуємо горох і вершки з фенхелем. Варити, поки горох не пом'якшиться, але не кашоподібного стану, близько трьох хвилин.

Презентація:

Спочатку покладіть картоплю, ложкою перекладаючи горох на картоплю, а тепер обережно покладіть форель на верхню частину гороху. Полийте тарілку лимонно-вершковим соусом і для прикраси додайте трохи підсмажених скибочок мигдалю.

Салат із сиром рокфор та грушею

Час підготовки: 20 хвилин

Час приготування: 10 хвилин

Кількість порцій: 6 персон

Салат із сиром рокфор та грушею / Фото Pinterest

Інгредієнти:

– 1 головка салату, розірвана на шматочки;

– 3 груші (очищені від шкірки, серцевини і подрібнені);

– 200 грам сиру рокфор, порізаного кубиками;

– 1 авокадо;

– ½ склянки тонко нарізаної зеленої цибулі;

– ¼ склянки білого цукру;

– ¼ склянки грецьких горіхів;

– ⅓ склянки оливкової олії;

– 3 столові ложки червоного винного оцту;

– ½ чайної ложки білого цукру;

– ½ чайної ложки підготовленої гірчиці;

– 1 зубчик часнику, подрібнений;

– ½ чайної ложки солі;

– свіжий мелений чорний перець за смаком.

Приготування:

У сковороді на середньому вогні розмішайте 1/4 склянки цукру разом з горіхами. Продовжуйте обережно помішувати, поки цукор не розтане і не карамелізує горіхи. Обережно перекладіть горіхи на вощений папір. Дайте охолонути, і розбийте на шматочки. Для заправки змішайте олію, оцет, 1 1/2 чайної ложки цукру, гірчицю, подрібнений часник, сіль і перець. У велику миску для подачі покладіть салат, груші, блакитний сир, авокадо та зелену цибулю. Полийте заправкою салат, посипте горіхами і подавайте до столу.

Яблучний пиріг із карамельним соусом

Час підготовки: 30 хвилин

Час приготування: 1 година 20 хвилин

Кількість порцій: 8 персон

Яблучний пиріг із карамельним соусом / Фото Pinterest

Інгредієнти:

Для карамельного соусу:

– 1 1/2 склянки темно-коричневого цукру;

– 1 1/2 склянки важких вершків для збивання;

– 6 столових ложок несолоного вершкового масла.

Для тіста:

– 1 1/4 склянки пшеничного борошна;

– 3/4 склянки цукрової пудри;

– 1/4 чайної ложки крупної солі;

– 1/2 склянки охолодженого несолоного вершкового масла, нарізаного кубиками;

– 2 великих яєчних жовтки.

Для начинки:

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка борошна;

– 1/2 чайної ложки меленої кориці;

– 1/2 чайної ложки меленого кардамону;

– 6 великих яблук, очищених від шкірки, розрізаних на четвертинки.

Приготування карамельного соусу:

Доведіть цукор, вершки та масло до кипіння у ємності на середньому вогні, постійно збиваючи, поки цукор не розчиниться. Варіть, поки карамель не загусне, близько 10 хвилин. Підігрійте на повільному вогні перед використанням.

Приготування тіста:

Змішайте борошно, цукрову пудру та сіль. Додайте масло і змішуйте до утворення щільного тіста. Додайте яєчні жовтки. Місіть тісто, поки не утворюються вологі грудочки. Зберіть тісто в кулю та охолоджуйте принаймні 1 годину. Тісто для хрумкої скоринки можна приготувати заздалегідь за 1 день. Зберігайте охолодженим.

Приготування начинки:

Збийте спочатку всі інгредієнти у великій мисці. Додайте яблука і розмішайте до рівномірного покриття.

Випікання:

Розігрійте духову піч до 190° С. Розкачайте тісто на злегка посипаній борошном поверхні до 30 сантиметрового кола. Перекладіть на форму зі знімним дном. Сформуйте бортики висотою 2 – 3 сантиметри. Викладіть щільно яблучні четвертинки. Випікайте пиріг, поки яблука не стануть м’якими, приблизно 1 годину 15 хвилин. Вийміть пиріг з печі. Пиріг, що охолонув, покрийте підігрітим карамельним соусом. Соус можна подати також окремо.

Як прикрасити стіл для романтичної вечері

Аби створити ще більш романтичну атмосферу, можна засервірувати стіл та прикрасити гарно кімнату.

Створіть інтимне оздоблення столу для двох і насолоджуйтесь романтичним побаченням. Виберіть прикраси, які мають значення для вас обох, наприклад, улюблені кольори або квіти. Оберіть тиху кімнату, щоб створити атмосферу релаксу та насолоди.

Столовий текстиль

Розстеліть на стіл чисту святкову скатертину. Не використовуйте обрус з яскравими принтами, обирайте класичні нейтральні тони для елегантного вигляду. Для додаткового ефекту використовуйте тканинні серветки, які пасують до кольору скатертини.

Як прикрасити стіл / Фото Unsplash

Центральний елемент

Виберіть декоративний центральний елемент. Це може бути квіткова композиція з улюблених квітів в красивій вазі. Уникайте високого центрального елемента, особливо, якщо ви будете сидіти навпроти один одного, щоб ви могли легко бачити кохану людину. Також можна використати широку прозору миску повну води, у якій плавають пелюстки квітів та маленькі свічки.

Свічки

Використовуйте свічки на столі навколо центральної частини, щоб створити романтичну атмосферу при слабкому освітленні. Вибирайте їх різної висоти та кольорів, що контрастні до скатертини, наприклад, білі свічки з кольоровою скатертиною або ж кольорові – з білою. Також їх варто обрати без запаху, щоб він не змішувався з ароматом їжі.

Оздоблення столу / Фото Unsplash

Квіти

Квіти є природним доповненням до свічок, але стежте, щоб вони не затуляли природне мерехтіння світла. Вибирайте квіти, що відповідають тематиці вечері, такі як троянди для романтики або екзотичні тропічні сорти. Вази повинні відповідати посуду, якщо це можливо. Маленькі живі рослини або навіть гілки, нанизані мерехтливими вогниками, можуть замінити свіжі квіти.

Посуд

Підберіть до столу елегантний посуд, наприклад, білу порцеляну в сучасному стилі. Уникайте невідповідних тарілок яскравих кольорів або з незвичними візерунками. Поставте біля кожної тарілки прозору склянку для води, а також келих, якщо плануєте пити алкогольні напої.

Незалежно від того, що буде на вашому столі, найголовніше під час романтичної вечері – це ваші почуття. Проведіть цей час незабутньо, а головне смачно!