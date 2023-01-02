Никакое празднование Рождества Христова не проходит без традиционных пампухов, рогаликов с рожей и бабушкиных площадок. Чтобы немного разнообразить свой праздничный стол, попробуйте приготовить что-то из этих популярных рецептов.
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Рождественский маковник
- Время: 5 часов
- Порции: 8
Приготовление:
- Подготовьте для выпечки форму размером 30х18х8 сантиметров.
- Протрите мак.
- Мак залейте водой в сотейнике, отправьте на медленный огонь и варите при постоянном помешивании. Он будет готов, когда испарится вся жидкость.
- Охладите мак при комнатной температуре.
- Яблоки натрите на грубой терке. Отожмите лишний сок из мякоти.
- Сухофрукты залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Процедите их и соедините с лимонной цедрой.
- Мягкое сливочное масло взбивайте миксером и добавляйте сырые желтки.
- В масляную массу добавьте мак, сухофрукты, яблоки, соду, манку и орехи. Тщательно перемешайте массу ложкой.
- Отдельно взбейте белки с сахаром и ванильным сахаром.
- Соедините массы и перемешайте. Выложите тесто в форму и выпекайте в разогретой духовке при 170 градусах 40 – 60 минут.
- Охладите готовый маковник и покройте его растопленным шоколадом со сливками. Приятного тебе аппетита!
Рождественский рулет "Полино"
- Время: 4 часа
- Порции: 6
Рождественский рулет Полино / Фото Love and olive oil
Приготовление:
- Взбейте миксером куриные белки, постепенно добавляйте к ним сахар и продолжайте взбивать в стойкую пену.
- Далее добавьте в массу желтки и снова взбейте миксером.
- В конце добавьте просеянную муку, какао, разрыхлитель и взбейте тесто на низких оборотах.
- Переложите тесто в форму, покрытую пергаментом (размер 30х40 сантиметров).
- Выпекайте бисквит в разогретой до 170 градусов духовке 20 – 30 минут.
- Готовый бисквит покройте еще одним слоем пергамента и сверните его в рулет, пока он горячий.
- Оставьте его в таком положении охлаждаться. Далее снимите пергамент.
- Чтобы рулет не осыпался, аккуратно снимите с него верхний слой (испеченную пленку).
- Для крема взбейте сливки с сахарной пудрой. Как только масса начнет густеть – добавьте маскарпоне. Снова взбивайте крем до густой консистенции.
- Выложите его на лепешку так, чтобы край (5 сантиметров) бисквита был свободным.
- Выложите вишни по краю лепешки.
- Плотно заверните все в рулет. Заверните в слой пищевой пленки и отправьте его в холодильник на 2 часа, чтобы он пропитался.
- От готового рулета отрежьте ¼ часть наискось и прикрепите ее к середине выпечки с помощью остатков крема.
- Растопите шоколад со сливочным маслом и смажьте рулет. Оставьте на 15-20 минут, чтобы он застыл.
Приятного тебе аппетита!
Рождественский пудинг
- Время: 1 сутки
- Порций: 8
Приготовление:
- За сутки до начала работы уложите все цукаты в миску, залейте алкоголем и накройте пищевой пленкой. В течение дня несколько раз перемешайте массу.
- Все ингредиенты следует подготовить заранее и оставить на столе на несколько часов. Масло и яйца должны быть комнатной температуры.
- Мягкое масло размешайте с сахаром, затем добавьте в смесь яйца.
- Медленно добавьте в массу все ингредиенты и замесите мягкое воздушное тесто. Затем добавьте цукаты и аккуратно перемешайте лопаткой.
- Подготовьте жаростойкую форму купола объемом 1 – 1,5 литра. На дно положите пергаментную бумагу. Заполните форму тестом до краев. Сверху накройте пергаментом и оберните форму двумя слоями фольги.
- Уложите на дно кастрюли полотенце, а сверху поставьте форму с пудингом. Заполните кастрюлю кипятком внутрь формы и поставьте на слабый огонь, вода должна медленно кипеть.
- Варите пудинг 3 – 3,5 часа. Подливайте воду по мере выкипания жидкости.
- Слейте воду и оставьте пудинг к Рождеству. Перед подачей подожгите – алкоголь в блюде обеспечит эффектную подачу.
Приятного тебе аппетита!